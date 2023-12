Evocaron la deuda por 100 años de la presidencia Macri y se desató el cruce político en Diputados

Durante el tratamiento del proyecto del Ejecutivo para que la Legislatura autorice el acceso a un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se produjo un fuerte cruce político entre espacios con núcleo kirchneristas y macristas al evocar la deuda por 100 años que el gobierno de Macri tomara con el mismo Luis Caputo -actual ministro de Economía- al frente del entonces ministerio de Finanzas.

El diputado Gustavo Dantur (Más Salta) se posicionó a favor del proyecto al señalar que “este endeudamiento no es para timbiar la plata” sino en respuesta a las actuales decisiones nacionales.

“Claro que tienen que ironizar con 23 años que es el tiempo del empréstito, y cómo no ironizar si se rieron porque sacaron un préstamo a 110 años”, dijo refiriendo al préstamo durante la presidencia de Mauricio Macri.

A su tiempo, el diputado José Gauffin (PRO) respondió los comentarios de Dantur y pidió “desmitificar frases que se dicen permanentemente sin sustento”.

“Hay que decir las cosas como son, ese crédito que se va a pagar en 100 años se solicitó por 2.750 millones de dólares, finalmente llegaron a Argentina 2.400 millones de dólares. Pero pongámoslo en términos del contexto, ese crédito representaban el 0,38% del PBI de la Argentina. Pongamos ahora en el análisis cuánto representan estos 50 millones de dólares que estamos tomando y aprobando” manifestó y agregó “ya no hablemos más del crédito Macri de 100 años”.

Aludido, Dantur contra respondió y criticó que el préstamo de Macri no pasó por el poder legislativo.

“Este endeudamiento está pasando por la Cámara de Diputados y de Senadores, está pasando por el órgano de Contralor. Cosa que los dos mil millones de dólares, que fueron de hecho que fueron mucho más, no pasaron. Lo pidieron para ganar una elección, que encima la perdieron. Hoy, este Gobierno trae a este recinto la discusión, esa es la primera diferencia”, expresó

A las declaraciones se le sumó a diputada Gloria Seco (Salta tiene futuro) quien criticó a Gauffin por “minimizar una deuda de miles de millones de dólares que se fugaron”.

“Cuando escucho que dicen, pero es el 0,38%, listo, ya está justificado, que lo pague el pueblo. Se lo llevaron los amigos del gobierno al que algunos representan. Y ese 0,38% que se lo llevaron porque no se vieron en obras, no hicieron hospitales, no hicieron escuelas, no hicieron rutas, no hicieron, se la llevaron”, expresó.

La legisladora también apuntó contra quienes compararon el empréstito del BID con el Fondo del Bicentenario y aseguró que “ahora la garantía es que las cosas se hacen”

“Recién alguien dijo ¿de dónde va a sacar la plata para pagar la deuda?, la misma pregunta hago yo, de dónde va a sacar la plata del Gobierno Nacional para pagar los 32.000 millones de dólares que este Presidente estatizó beneficiando con esas deudas a los privados. Un diputado preguntó si vamos a llegar a los 23 años, y es más probable que vivamos 23 años más que vivamos 100 años de esa deuda que nos dejó Mauricio Macri a la cual ellos representan”, manifestó.