Chuquisaca criticó a la dirigencia actual de ATE en Salta: “Tiran la piedra y esconden la mano”

El gremio de ATE convocó a una jornada nacional de lucha para este viernes, sin el titular de ANUSATE -agrupación interna de ATE en Salta- Víctor Chuquisaca, criticó a la dirigencia provincial por la baja convocatoria. “La convocatoria no llevaba la firma de las cabezas de ATE, tiran la piedra y esconden la mano”, dijo.

“Creo que esto va más allá de los DNU de ahora. Yo creo que la clase dirigencial ha demorado en salir a defender estos derechos, pero es tiempo de que se tome conciencia de que dispongan las actitudes porque esto está golpeando realmente a los bolsillos de los trabajadores, especialmente a los precarizados que seguimos teniendo dentro del ámbito estatal”, señaló en diálogo con “Hablemos de Política”.

Respecto al DNU del presidente Javier Milei, Chuquisaca advirtió que “atenta contra los trabajadores en temas vulnerables como el cambio de jornada laboral”.

“Entendemos los cambios o las medidas que pueda aplicar un gobierno entrante como el gobierno de Milei, pero lamentablemente no acompañamos cuando no hay coherencia. Podés no subir los sueldos, pero no me suba los impuestos”, expresó y señaló que “en Salta venimos reclamando que los trabajadores estatales hemos cobrado un sueldo con un aumento que fue en octubre”.

En este sentido el dirigente gremial apuntó contra los sindicatos que “se prestaron a la devaluación de salario” generando “descreimiento”. “Hoy una marcha que tuvo que ser histórica en Salta con más de 16.000 afiliados, no habían ni 20 personas”, disparó.

“Hoy los dirigentes tenemos que ver en recuperar la confianza de los trabajadores, la falta de coherencia de la dirigencia que hoy tenemos dentro de nuestro sindicato, es algo que nos está jugando en contra en este momento tan crítico donde todos deberíamos estar fuertes para enfrentar estos DNU que atentan contra todos los trabajadores”, manifestó.

Por otro lado, Chuquisaca también criticó el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich al considerar que “ataca una de las herramientas clave de los sindicatos y organizaciones sociales que es expresarnos libremente”.