La verdad es que en la campaña se esmeraba en echar toda la culpa a la “casta política” de lo que, a su criterio, era el derrumbe del país y en consecuencia serían ellos los destinatarios de la motosierra, es decir los que sufrirían las penurias del ajuste. Sin embargo en los hechos, la casta se introdujo en el gobierno y dejó de tener miedo. La parte más sensible del gobierno, llámese economía, ha quedado en manos de un connotado y experimentado político que en la época de Juntos por el Cambio endeudó al país sin beneficio alguna para el pueblo y es ahora el mandamás del ajuste y el gurú que anuncia que los próximos meses serán muy duros. Lo está demostrando, solamente que no es la “casta política· la que sufre las consecuencias de su ajuste puesto en movimiento sino el pueblo, el mismo que en un número significativo votó a Milei. Devaluó la moneda nacional es decir el peso en un 118% y rápidamente los empresarios de toda índole comenzaron con una suba muy importante de sus productos, los combustible llevan en estos días un aumento superior al 67%,, el transporte de colectivos pide un aumento del boleto a $509, lo que importa un incremento superior al 400%, los precios de los comestibles registran variaciones de entre el 40 al 100%. No es necesario seguir enumerando que no se está cumpliendo con las promesas electorales ya que el ajuste lo sufre el consumidor, es decir el hombre común y no la “casta política”.

En estos días ya fue avisado el pueblo que debe aceptar a pies juntilla el ajuste, que no puede protestar, que si protesta lo debe hacer desde su casa o como máximo desde la vereda. Un pie en la calle del protestón merece la represión inmediata de todas las fuerzas de seguridad a las que se les suman los guardia cárceles. Así la Ministra Bullrich se reestrena en el cargo que cumplió en el gobierno de Macri de garantizar con la represión el éxito de unas medidas empobrecedoras al pueblo argentino.

Por cierto que los dueños de las empresas poderosas del país se refriegan las manos porque se permite sin límites la exportación de los alimentos argentinos, llámense carnes, harina, maíz etc. Se suprime la ley de abastecimiento que preservaba la mesa de los argentinos ya que hoy es el mercado el que dispone qué rezagos comerá nuestra gente.

Para colmo de males muchos de los legisladores que tendrán en sus manos la convalidación legal de los decretos de necesidad y urgencia y proyectos de leyes están más preocupados por ponerse bajo el paraguas del Poder Ejecutivo que de responder al pueblo que los votó y que no estaban en las listas de la Libertad Avanza.

Queda claro que el gobierno en campaña dijo una cosa y en los hechos hace otra, como lo hizo Carlos Menem.