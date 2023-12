Bullrich pidió a los movimientos sociales que no generen una "situación de violencia"

La ministra de Seguridad de la Nación le pidió a los líderes sociales que “no lleven esto a una situación de violencia”. Y bajó las expectativas sobre la posibilidad de aplicar por completo sus lineamientos, al afirmar que todavía no se puede esperar un éxito del 100%.

Bullrich también cuestionó la postura de Axel Kicillof, quien catalogó al protocolo antipiquetes como una “criminalización” de la protesta social. “La decisión del Gobierno es terminar con el corte de calles. Que manifiesten la veces que quieran: en plazas, cordones... pero las calles no se cortan. Hoy será un comienzo, no hay que esperar el 100% de las posibilidades de éxito, hoy comienza un camino que es sin vuelta atrás”, sostuvo Bullrich en diálogo con TN.

La titular de la cartera de seguridad le pidió a los referentes de las 200 organizaciones sociales que no lleven esto a una situación de violencia. “No generen situación de violencia extrema”, destacó.

Luego aclaró que los nuevos lineamientos políticos de esta gestión en materia de seguridad para “ordenar al país” requiere un cambio en las “formas de petición”. Y sostuvo: “No va a ser por medio de un piquete que alguien va a conseguir algo”.

Segura de que las políticas de seguridad reducirán las expresiones sociales en las calles, Bullrich subrayó: “Hoy se terminan los extorsionadores y comienzan a terminarse los dueños de los planes”.

Confrontación con la provincia de Buenos Aires

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado en sintonía con lo expresado por la cartera de seguridad nacional, mientras que desde el gobierno de Axel Kicillof expresaron que las medidas propuestas por Bullrich “criminalizan la protesta social”.

La titular de seguridad de la nación destacó que desde la provincia de Buenos Aires “Hoy lamentablemente no nos van a acompañar”. En su relato reconoció que “ayer despejamos el Tren Roca, ¿eso es criminalizar la protesta? Liberamos las vías, se fueron más al sur, actuaron ahí (las fuerzas bonaerenses), me llamó el ministro de la Provincia (Javier Alonso)”.

“La luz iba a volver en dos horas. Con el tren cortado y no dejando llegar no iban a recibir la luz. La Policía de la Provincia y el ministro actuaron en ese momento porque las fuerzas federales no llegaban a tiempo. Esa colaboración de ayer se dio en el tren y esperemos que comience a darse”, deseó la ministra de Seguridad de la Nación.

Con respecto al trabajo coordinado entre la Ciudad y el AMBA, adelantó que tienen una reunión pautada para el próximo viernes con la intención de poder persuadir la postura contraria que hasta el día de hoy mantiene el gobierno de Kicillof. La ministra de seguridad señaló que aplicar el protocolo “no es criminalizar la protesta, es terminar con la extorsión a la gente y que elija en libertad”.

Línea 134

Desde el gobierno nacional abrieron la línea 134 para denunciar extorsiones de los punteros políticos contra quienes perciben los planes sociales. La disposición la informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la planteó como otra medida disuasiva.

“Hemos recibido más de 5 mil denuncias en el 134 y no recibimos más porque el sistema no tiene más capacidad, tiene para 300 llamadas por hora. Estuvo saturado, recibiendo llamados que decían: ‘Si no voy al piquete, me cortan el Potenciar (trabajo). Yo les digo: es exactamente al revés. Si se quedan trabajando en la cooperativa, en el comedor o cuidando a su familia, el plan lo van a tener”, afirmó Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano.

