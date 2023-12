El Comité Nacional de la UCR eligió autoridades, dentro de la lista encabezada por Martín Lousteau, Salta incorporó a una de sus representantes: la diputada por Capital, Soledad Farfán.

En diálogo con Hablemos de Política, Farfán destacó que el objetivo del partido es “volver a reconquistar a los argentinos, trabajar para ser alternativa de Gobierno en el futuro”. En este mismo sentido reafirmó el rol de oposición tanto a nivel nacional como provincial. “No estamos cogobernando”, señaló.

Consultada sobre la conformación de la UCR dentro de la Legislatura provincial, teniendo en cuenta que Matías Monteagudo y Santiago Vargas, quienes supieron integrar el espacio hoy están separados, Farfán aseguró que ella integra “la única banca que lleva la UCR en Diputados”.

“Se han alejado del radicalismo, ellos (Vargas y Monteagudo) ya no representan a los radicales salteños. En la última elección el diputado Monteagudo fue electo por la lista Unión Salteña, no llevó ya el nombre de la UCR, creo que no se han sentido contenidos y creo que más bien el grupo político que ellos representaban encontraron más auge en el gobierno provincial”, manifestó.

La diputada radical brindó la misma apreciación sobre el actual ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, quien supo ser presidente de la UCR.

“El Gobernador lo ha puesto dentro de sus funcionarios, pero eso lo hace a título personal, él no representa al partido, no está designado por el partido en ese espacio, el partido tiene en claro que en estos momentos no cogobierna, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial”, señaló.