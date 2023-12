Martín Menem anunció el fin de la pauta de Diputados por un año

"En consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, iniciamos hoy un camino de austeridad. Se termina la pauta publicitaria a partir del día de la fecha. Durante todo el 2023 esta Cámara erogó en ese concepto 1.700 millones de pesos, equivalentes a más de 3 millones de dólares. Este es el primer paso que estamos dando al quinto día de haber asumido la responsabilidad de dirigir los destinos de este cuerpo", inicia la publicación del diputado riojano.

Posteriormente, consideró: "No podemos utilizar el dinero de los contribuyentes en cuestiones que no hacen al estricto funcionamiento de la institución. Además, quedan en revisión a partir de hoy, todos los recursos que se utilizaban para viajes al exterior. No autorizaremos este tipo de erogaciones a menos que tengan un objetivo de trascendental importancia para este cuerpo".

Ámbito