Elecciones en Boca: los 13.364 socios observados votarán por separado

El oficialismo ya apeló ante la Cámara Civil de Apelaciones, Sala E, que podría comunicar su decisión a última hora del viernes. Y emitió un comunicado en el que confirman que "Ya ha sido apelada la resolución por el Club Atletico Boca Juniors solicitando a la Cámara Civil que se haga cargo y resuelva con urgencia esta situación por ser de una gravedad institucional notable que crearan estos dos señores antes nombrados (NdR: por Ibarra y Macri). Estamos convencidos que, como con la denuncia anterior, la Cámara Civil aplicara la ley, el derecho y la justicia, no permitiendo el accionar de aventureros que demuestran no tener limites en atropellar a la ley, la ética y la moral con tal de conseguir su fin que no es otro que perjudicar al socio y al Club Atletico Boca Juniors".

De sostenerse el fallo de Abrevaya, se trataría de una pequeña victoria para la agrupación que tiene como líder a Mauricio Macri y un revés para Juan Román Riquelme, postulante a presidente por el oficialismo, quien pretendía hacer cumplir el estatuto del club al esgrimir que no se le puede negar el derecho a voto a ningún socio activo con la cuota al día y con dos años -al menos- desde su alta luego del guiño de la Cámara Civil de Apelaciones.

El oficialismo, no obstante, había sugerido a través de sus abogados la alternativa de que los socios observados votaran por separado durante el fallido intento de conciliación que se realizó una vez que la propia Abrevaya decidiera la suspensión de las elecciones previstas inicialmente para el pasado 3 de diciembre. Sin embargo, la oposición se había negado porque por esos días pretendía que esos 13.364 socios cuestionados no votaran bajo ningún punto de vista.

Los socios observados, que representan aproximadamente el 14 por ciento del padrón, son aquellos que lograron la condición de activos plenos entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2021. Según Ibarra y Macri, fueron dados de alta como activos plenos con "irregularidades" y "anomalías". El principal argumento era que "no hicieron la fila" y se habían "salteado" a los socios adherentes que esperan ser habilitados.

El entrevero judicial recién se resolvió el lunes pasado, cuando la Cámara Civil de Apelaciones decidió revocar el fallo de la magistrada y darle curso a los comicios para este domingo. Sin embargo, Abrevaya -recusada, apartada y más tarde repuesta en la causa- volvió al centro de la escena este último viernes para avalar la solicitud ahora acercada por Unidos por Boca.

"La labor del veedor informante consistirá en disponer que las mesas identificadas, según denuncia del reclamante en autos, como ACTIVOS de la 148 a la 171 inclusive y de ACTIVAS de la 217 a la 223 inclusive y del interior de la 278 a la 285 inclusive, siempre que correspondan a los períodos de 1 de agosto a 30 de noviembre de 2021, como fecha de ingreso a socio activo pleno, cualquiera sea el origen, voten con total normalidad pero ubicados en mesas en un sector separado del resto, para poder realizar, una vez terminado el horario de votación, un escrutinio separado e independiente de dichas mesas, con un conteo de votos que será paralelo al de las restantes mesas, pero separado, debiendo obtener un total de sufragios por las mesas generales y otro por las que se detallan previamente", especifica el fallo firmado por Abrevaya, a cargo del Juzgado Civil 11.

Y sigue: "En estas mesas el veedor informante deberá brindar informe detallado y exhaustivo del acto y su escrutinio. Sin que esta medida implique expedirse en modo alguno sobre la validez o no de dichos votos ni que se haga una valoración anticipada del resultado que se obtenga en las mesas separadas deberán incorporarse a un recuento apartado".

Además, en las redes sociales surgieron muchas críticas al fallo de Abrevaya. Los hinchas mostraron preocupación porque el veedor designado, Silvio Freschi, podrá filmar a aquellos socios que se encuentran en las mesas observadas (se trataría de la 148 hasta la 171 de activos; 217 a 223 de activas y 278 a 285 de interior).

Clarín