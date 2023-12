Asumió Milei

El acto de juramentación se cumplió en el Congreso Nacional, lo fue con sobriedad, cumpliendo tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner con las tareas de traspaso formal del mando con mesura, sin júbilo. No era de esperar otra situación.

El presidente asumido, en un claro significado de que su poder no está en el congreso sino directamente en el pueblo, dejó atrás una inveterada costumbre al no dirigirse en su discurso a los legisladores sino que lo hizo de espalda a ellos, de frente a una numerosa concurrencia que pobló la plaza de los dos Congresos.

Su discurso no trajo aparejada ninguna novedad. Fue una categórica reafirmación de lo dicho antes, aunque sí sorprendió con cifras siderales como la de una inflación del 15.000% anual de seguir el camino que hoy él interrumpe, al igual que al calificar a nuestro país como la economía número uno del mundo en los comienzos del siglo pasado, entre otras afirmaciones numerarias.

Prometió claramente una política de shock como única forma infalible de transformar nuestro país y un poderoso ajuste sólo en el Estado y no en el sector privado. Claro, ahí surte efecto el mercado, es decir que el ajuste será con una pinza manejada como una pieza desde el sector oficial y la otra desde el sector privado, poseedor de los bienes de capital, pinza que se aplicará para disminuir los ingresos del pueblo en no menos de un 20% mensual generando una recesión, es decir la disminución progresiva de la compra de bienes y servicios, toda vez que no habrá ni emisión monetaria ni aumentos de haberes que igualen la inflación. No lo dijo, quizás porque estaba el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski , que transitaremos una economía de guerra.

La Argentina que promete cuando sea nuevamente potencia está con la luz al final del camino, no señalando el tiempo que deberá transcurrir.

Si repasamos los datos de fuentes inobjetables como las publicadas por Orlando J. Ferreres en su magnífica obra titulada: Dos siglos de economía argentina, editada por Fundación Norte Sur edición 2010, tendremos que nuestros ingresos per cápita en 1910 estaban por encima de nuestros vecinos latinoamericanos pero por debajo de EEUU y la mayoría de los países europeos. Es sabido que el ingreso per cápita es el resultado de dividir PBI por número de habitantes, lo que no implica que cada habitante tenga ese ingreso, solamente es un dato. Nuestros mejores índices se registraron siempre en los períodos democráticos por encima de los gobiernos dictatoriales.

La Argentina a que hace alusión el presidente Milei era aquel de las grandes estancias cuyos dueños pasaban su tiempo entre este país y París con una gran diferencia de vida entre los trabajadores argentinos, con una mayor población rural que urbana los que tenían una pobre calidad de vida.

Durante la travesía del Atlántico que los estancieros y ricos argentinos hacían en los llamados Vapor, no se privaban de nada, ni siquiera de leche recién ordeñada de la vaca que tenían atada en el barco. En el restaurant Maxim’s de París, como diversión, los ricos argentinos de esa época con el cuchillo catapultaban la manteca al techo, es decir tiraban manteca al techo, mientras la vida del trabajador argentina era de necesidades.