Crece la educación y el conocimiento y crece la riqueza de Argentina, prueba de que ambas van de la mano. Tiene razón Milei cuando afirma que el capital humano es el sustento del crecimiento económico. Lo prueba Singapur, país al que me referiré más adelante.

Sarmiento comienza de cero y logra un edificio armonioso, que sitúa a la Argentina como la mejor educación de América. Un faro que iluminaba a todos los hispano hablantes.

Milei la tiene más difícil. Si la mitad de nuestros estudiantes no entiende lo que lee, y están alfabetizados. Si además no pueden resolver problemas matemáticos poco complejos, la solución no está en manos del presidente. Debe lograr un cambio cultural para que el magisterio sea bien considerado por nuestra sociedad. Para que los mejores sean nuestros maestros, por el respeto y también por buenas remuneraciones haciendo prevalecer el mérito y no el acomodo No se logrará mejorar la calidad de los profesores y lo que se enseña, sino es con el protagonismo de todos los argentinos, especialmente de la familia directa del alumno.

Milei comenzó mal, gritando de que privatizaría la educación y la salud pública. Luego fue morigerando el discurso. Pareció comprender que la institución no es la mala, sino quiénes la conducen. Ojalá que su actitud actual no sea únicamente electoral.

Cada tres años se realiza la PISA, (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) en 81 países, y con más de 700.000 jóvenes de 15 años, que deben responde sobre sus conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura. Hoy se conocen los resultados de 2022.

Argentina, antes número uno de América y una de las mejores del mundo, está situada en el lugar 66, por detrás de Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Costa Rica y Colombia.

Ningún país sudamericano pasó la media mundial.

Los hombres fueron mejor calificados en matemáticas y ciencia y las mujeres en lectura.

Los nativos lograron mejores resultados que los inmigrantes. Y los ricos (88) fueron mejor calificados que los pobres (55).

El COVID provocó una caída mundial en la evaluación.

Finlandia, antiguo líder cayó. Se estima que es por los resultados de los inmigrantes. Pero sigo creyendo que es el modelo a estudiar, imitar o adaptar.

ASIA situó seis entre los mejores diez. Su crecimiento en educación coincide con la mayor generación de riqueza.China, ganador en todos los niveles en 2019, no participó. Pero sus enclaves Macao y Hong Kong estuvieron entre los diez mejores, junto con Taiwán.

Singapur fue el mejor de todos. Japón segundo.

Singapur logró su independencia en el año 1965, con una fuerza laboral poco preparada y calificada. Su Producto Bruto Interno era de 500 dólares. Hoy es de 56.000 dólares. No hay analfabetos. Tiene un poco menos de seis millones de habitantes. Es un país riguroso con el cumplimiento de la ley.

Fue conducido por un hombre que erradicó la prostitución, el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.

Su premisa fue Estudio y Trabajo. Su burocracia estatal fue formada en las mejores universidades del mundo. El status de sus maestros es muy alto. Solo el cinco por ciento de los mejores promedios puede optar por ser maestro. Los salarios del magisterio son muy buenos.

Singapur era sólo un gran puerto, manejado por los ingleses. Hoy tiene una altísima tecnología y exporta sus productos a todo el mundo. Es uno de los denominados tigres asiáticos.

Pero Singapur tiene sus fallas. No hay democracia plena. El mismo partido ha gobernado todos estos años y la información está regulada. Los inmigrantes viven hacinados. .

El éxito de Singapur es su conducción honesta y eficiente.

En nuestro querido país, los maestros están desesperanzados. Muy pocos entienden al magisterio como un medio y un modo de vida. Su remuneración es escasa. La mayoría entiende que su función es que los chicos pasen de grado y no que aprendan. Los padres, sin quererlo, piensan igual.

Para terminar dos buenas. El domingo asume Milei, ganador en elecciones inobjetables. Iniciamos una aventura conducida por un timonel sin experiencia, que convenció a los argentinos de la santidad del viaje.

La segunda es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anulando el fallo contra Vera y ordenando un nuevo juicio. En Salta, la mayoría cree, que, en el crimen de las francesas, Vera es inocente.

Es un llamado de atención a toda la Justicia, comenzando con nuestra Corte. Mariani, querellante de Sonia Escudero, debe aprovechar este fallo y buscar una solución para un accionar malsano, contra una crítica bien fundada.