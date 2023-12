Barbie y Oppenheimer encabezan las nominaciones a los Globo de Oro

A Barbie la siguió de cerca Oppenheimer, de Christopher Nolan, sobre J. Robert Oppenheimer y el desarrollo de la bomba atómica, que obtuvo ocho nominaciones. Recordemos que Oppenheimer estrenó el mismo fin de semana que Barbie, una rara confluencia de éxitos que impulsaron la taquilla.

A diferencia de los Oscar, los Globos premian el cine y la televisión, pero, por ejemplo, no distinguen a la mejor dirección de fotografía ni la edición. Y separan entre géneros cinematográficos, reconociendo las mejores comedias y musicales por separado de los mejores dramas. Así, Oppenheimer competirá por el máximo galardón de drama junto a Los asesinos de la luna, Maestro, Anatomy of a Fall, The Zone of Interest y Past Lives. Por su parte, Barbie competirá en el premio a la mejor comedia o musical con Air, American Fiction, Pobres criaturas, May December y The Holdovers.

Los Globo de Oro suelen ser considerados la segunda premiación más importante en el cine estadounidense, aunque se ha visto envuelta en numerosos escándalos por su falta de diversidad que le han quitado legitimidad, llegando el año pasado a no tener ningún canal de TV interesado en la transmisión de la gala.

Uno de los cambios más notables para la próxima edición de los Globo de Oro es uno de los más importantes de su historia. Tras 27 ediciones emitidas en NBC, los premios se trasladan de cadena y será CBS quien retransmita la ceremonia en vivo. "En CBS hemos encontrado un socio ideal que entiende el valor de los programas de entretenimiento en vivo y cuyo modelo de distribución multiplataforma refleja cómo elige consumir contenido la audiencia global", afirmó Jay Penske, jefe de Dick Clark Productions, que ahora tiene los derechos de la premiación.

