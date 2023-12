El expresidente Mauricio Macri respaldó en forma contundente el primer discurso del nuevo primer mandatario, Javier Milei, quien aseguró que aplicará un programa de “ajuste” y “shock”.

Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 10, 2023

“Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy”, escribió el líder de Pro en X (anteriormente Twitter). Además, publicó otro mensaje con la imagen del presidente durante el discurso, acompañado de la frase “Viva la libertad!”. El nuevo presidente dio un discurso en la explanada del Congreso en el que dio un pronóstico devastador de los meses que se vienen en la economía y afirmó que no hay “alternativa”. Milei, como le había aconsejado Macri, habló de la herencia recibida. En otras oportunidades, el expresidente y líder del Pro sostuvo que le pidió a Milei que diga la verdad desde el primer día sobre las medidas que tiene que tomar y sobre cómo, el gobierno que se va, le deja las cuentas. Hoy, Milei se refirió a la pobreza, a la indigencia y a un 15 mil por ciento de inflación anual. Habló de la deuda en pesos y en dólares y adelantó que no hay lugar para el gradualismo, una discusión interna que el propio Macri tuvo cuando le tocó gestionar entre el 2015 y 2019 (shock o gradualismo, era entonces).

Macri, en sintonía con lo que pronunció durante la campaña, reforzó el respaldo al presidente que hoy asumió. Macri decidió respaldar a Milei tras el resultado de la primera vuelta, en el que la fórmula del Pro, con Patricia Bullrich y Luis Petri, quedó tercera. Lo hizo convocando a Milei a una reunión en su casa, de la que participó la propia Bullrich. De allí salió la alianza con la que Milei, pudo fidelizar el 24 por ciento del binomio del Pro en el balotaje.

Tras el triunfo, Milei, Macri y Bullrich se reunieron en el Hotel Libertador, en otra muestra de aval al libertario.

La Nación