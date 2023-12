El 15 de diciembre se depositará el aguinaldo a la Administración Pública Provincial

Luego del veranito que se vivió el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias para las próximas horas, con días que vendrán parcialmente nublados y temperaturas máximas que no superarán los 25°.

Por problemas técnicos de validación a nivel nacional se recomienda a los ciudadanos no solicitar el trámite hasta no tener solucionado el problema. Se recomienda temporalmente no realizar el pago.