Grave: militantes de La Libertad Avanza convocan a rodear la Cámara Electoral

El flyer que se publica en distintos foros de la Libertad Avanza y también del PRO llega en medio de las denuncias de los libertarios sobre un presunto operativo de fraude para el próximo domingo.

Desde la CNE, el organismo que tendrá a cargo el escrutinio definitivo, el único con validez legal, aclararon ante la consulta de Ámbito que están al tanto de la convocatoria y que por ahora no reforzaron la seguridad en el edificio más allá de la custodia de rutina con la que cuentan actualmente. Desde LLA rechazaron sin embargo estar relacionados tanto con la organización de esta marcha como con la convocatoria. Como anticipo Ámbito, si la diferencia en las urnas es muy ajustada, de alrededor de 400 mil votos, habría que esperar al escrutinio definitivo para conocer al próximo Presidente de la Nación.

En ese contexto, la Libertad Avanza de Javier Milei activó en redes sociales, y en medios de comunicación, un operativo para instalar la sensación de posible fraude electoral de cara al balotaje del domingo. La campaña cuenta con la participación de uno de los ideólogos de la toma del Capitolio en Estados Unidos luego de la derrota de Donald Trump ante Joe Biden.

Milei declaró la semana pasada en una entrevista con el periodista peruano Jaime Bayly que en las elecciones generales de 22 de octubre "hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado". Y sembró dudas de cara al escrutinio que involucra no sólo a la justicia electoral sino a todos los partidos políticos. Javier Milei además fue consultado sobre si las elecciones fueron "limpias", a lo que el libertario contestó: "No, está muy influenciado por el poder político, quien cuenta los votos es el que lo controla todo". Ante esa respuesta, le repreguntaron cómo podía aceptar el resultado, y el candidato presidencial de La Libertad Avanza agregó: "No lo podés aceptar, pero el tema es qué otras alternativas tenés". ¿No confía el libertario en Mauricio Macri como encargado de la fiscalización de sus votos? La pregunta ya circula al interior del PRO.

Pero la instalación del concepto de fraude a través de redes sociales y medios de comunicación para desconocer un eventual triunfo de Sergio Massa en el balotaje no es casual y tendría detrás a uno de los principales estrategas de campaña de Donald Trump. Se trata de Roger Stone quien replica contenidos de La Libertad Avanza a través de sus redes sociales y ya expresó su apoyo a Milei. Algo muy similar está sucediendo ahora en redes vinculadas a LLA, al igual que en el caso de Donald Trump, que validaba esta información exacerbando a sus seguidores, Javier Milei desde el sábado 28 ha comenzado a compartir noticias falsas vinculadas al fraude electoral.

El secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, defendió el proceso electoral en Argentina, en cuanto a la custodia y seguridad de las urnas de votación, de cara al balotaje del domingo. "Nuestro proceso electoral tiene una serie de garantías muy robustas. Para cada elección hay un despliegue y un repliegue de las urnas, de la documentación, del material electoral", dijo Schimmel en declaraciones al canal de cable Todo Noticias .

Schimmel reafirmó que todo ello "tiene una custodia y operativo de seguridad muy severo y estricto, porque si bien lo hace el Correo Oficial, el despliegue se hace con un operativo de custodia del Comando General Electoral, que son las fuerzas armadas y de seguridad". El funcionario de la Cámara Electoral, que está a cargo del escrutinio definitivo -el provisorio lo hace el Poder Ejecutivo la misma noche de la elección y no tiene validez legal-, aclaró que "desde 2015 cuando se empezaron a generar algunas preocupaciones desde las agrupaciones políticas se ha sumado seguimiento con GPS de los camiones troncales que distribuyen para el despliegue y el repliegue".

