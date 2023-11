El balotaje se coló en el Concejo Deliberante

La elección del domingo 19 – el balotaje que enfrenta a Sergio Massa y Javier Milei – tuvo su espacio en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital. En el tramo de manifestaciones, los ediles sentaron posición por uno u otro candidato, claro, advirtiendo lo que significa para el país la victoria de uno u otro.

“Respeto que podemos pensar distinto, lo que no se puede permitir es el abuso de poder”, aseguró – a su turno – la concejal Emilia Orozco, diputada nacional electa por la Libertad Avanza.

En este sentido, denunció que “se está haciendo uso del dinero público como si fuese privado”, metiendo miedo a la gente diciendo que, si gana Milei, se acaba los servicios públicos de Educación y Salud, así como los planes sociales, entre otros derechos.

“Parece que a la gente, lamentablemente, algo de miedo le lograron inculcar. En este recinto, de hecho, hicieron una convocatoria con los empleados diciendo que los conviene que gane Massa. Instalan un miedo potencial”, disparó la legisladora libertaria, y continuó: “No hace falta meter miedo si gana Milei, el miedo lo tenemos que tener hoy con el 50% de los argentinos bajo la línea de pobreza”.

Finalmente, Orozco aseguró no poder permitir que se haga uso de la gran estructura que tiene el Estado para generar miedo.

Por su parte, su par Ignacio Palarik, consideró que se debe comprender la dimensión de lo que “nos estamos jugando” este domingo.

“De un lado, un proyecto que realiza una profunda autocrítica y del otro lado un salto al vacío”, sostuvo el concejal, y añadió: “Creo que la sociedad tomó nota de que no es lo mismo tener un Estado presente o no tenerlo”.

Siguiendo esta línea, consideró que no es lo mismo tener un voucher o acceso a la Educación Pública, como tampoco da lo mismo el acceso a las armas de fuego o el tener coparticipación o no.

“Es mucho más profundo lo que se está poniendo en juego; la democracia nos costó sangre y es lo que hay que defender”, concluyó Palarik.

A su turno, Malvina Gareca apuntó que el agitar la posibilidad de fraude – y es que, desde la Libertad Avanza se expresaron en este sentido – es jugar con la seriedad del sistema electoral.

“Eso también es meter miedo y es irresponsable”, señaló la edil.

Asimismo, Gareca reiteró el concepto de que son dos modelos de país los que están en juego; escuela pública o voucher, soberanía nacional o dolarización, entre los puntos que destacó.

“¿Qué va a pasar con la coparticipación y la venta de órganos? No es campaña del miedo, está todo en la plataforma de la Libertad Avanza”, argumentó la concejal, y continuó: “¿Casta? ¿Con Olmedo como aliado político en Salta? ¿Con Julio Moreno? Me acuerdo cuando Olmedo sorteaba motos para comprar votos, si eso no es la casta, ¿qué entienden por casta?”.

Para Gareca, los libertarios no pueden hablar de casta política cuando, a nivel nacional, tejieron alianza con el ex presidente Macri, de quien aseguró que hizo negocios con la última Dictadura Militar.

“Bueno, no nos sorprende que la candidata a Vicepresidenta reivindique la Dictadura o que el candidato a presidente reivindique a Thatcher”, sostuvo la edil, y finalizó: “El domingo podemos elegir entre un candidato que nos va a dejar afuera a la mayoría y un candidato con el que vamos a poder dialogar”.

Finalmente, la concejal Agustina Álvarez consideró que debe hacer un sinceramiento a la hora de posicionarse; es que, indicó, para la privatización de la Salud o la Educación debe modificarse la Constitución Nacional, mientras que la coparticipación, siendo un acuerdo entre las Provincias, debe conseguirse el consenso de todas ellas.

Apuntó la edil que, en definitiva, si la Libertad Avanza llegara a la presidencia, todas estas propuestas deberían ser analizadas por el Congreso Nacional, lugar donde el kircherismo tiene mayoría luego de la elección pasada.

“No estamos haciendo más que llevar propuestas al Congreso que, seguramente, no se van a aprobar”, concluyó.