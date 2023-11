Scaloni: "Messi jugará hasta que él levante la mano"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó este miércoles que el crack rosarino Lionel Messi afrontará los dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas, en los clásicos ante Uruguay y Brasil, y que jugará "hasta que él levante la mano" y solicite el cambio.

"La respuesta es fácil: si está para jugar, jugará. Y jugará hasta que él levante la mano", dijo Scaloni ante la consulta de Télam en la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA. "Leo está bien, viene bien. Más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, está en condiciones", agregó Scaloni.

A propósito de Messi, el DT de la "albiceleste" también habló de la obtención de su octavo Balón de Oro y de algunas mínimas críticas que se produjeron por su reciente consagración.

"El que no quiere entender la realidad, será tema de él. Intento entender y no creo que tenga debate lo de Leo. No lo entiendo. Es un poco más por el debate porque si todos dicen que es el mejor, no habría debate. Hay que ver de dónde viene. Lo importante es que lo tiene", señaló el exvolante de Newell's Old Boys y Estudiantes de La Plata.

Scaloni se enfocó en el partido del jueves ante Uruguay, en La Bombonera, y señaló que será "difícil", no sólo por la jerarquía de los futbolistas charrúas, también porque enfrente tendrá a Marcelo Bielsa.

"Será un partido difícil porque sabemos cómo los plantea Bielsa y cómo juega Uruguay, con su cultura futbolística. Pero tenemos que imponer nuestro juego. Ellos tienen su fortaleza. Intentaremos no cambiar y si hay que cambiar algo lo haremos", dijo el entrenador nacido en Pujato, provincia de Santa Fe.

Argentina recibirá este jueves a Uruguay en La Bombonera, desde las 21, por la 5ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, es líder con puntaje ideal (12), mientras que los uruguayos tienen 7.