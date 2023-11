Amenazaron al presidente de la Juventud Radical: culpó a Milei y Villarruel

"Las primeras tres capturas son de mensajes a los que estoy tristemente acostumbrado. Las fotos y videos amenazantes son un paso más en el camino de violencia y persecución. No me van a amedrentar. Responsabilizo a @JMilei y a @VickyVillarruel por mi seguridad y la de los míos", manifestó a través de X (ex Twitter).

Tras la publicación, diferentes referentes políticos se solidarizaron con el dirigente radical porteño. Uno de ellos fue el senador nacional Martín Lousteau, quien expresó: "Nuestro apoyo y solidaridad con Agustín. Repudio absoluto a las amenazas que recibió y esperamos que, en homenaje a su generación que nació y creció en democracia, podamos conocer rápido a los responsables de las agresiones".

"Amenazan al presidente de la Juventud Radical en CABA por oponerse a Milei. Lo hacen con fotos y videos de un seguimiento personal, prometiendo secuestrarlo con un Falcon verde a partir de Lunes", agregó por su parte el excandidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria, Leandro Santoro.

En esta misma línea, el diputado cuestionó: "¿Esto es vivir en libertad? Un abrazo para @agustindrombola y a disposición siempre".

Juliana Di Tullio, senadora nacional de Unión por la Patria, se sumó al repudio y agregó: "Los discursos de odio no construyen nada bueno para ninguna comunidad. Diputado @JMilei póngale fin al relato salvaje que construyó junto a su compañera de fórmula. Argentina es un país de paz. Mi solidaridad con @agustindrombola".

En las capturas compartidas por el dirigente radical porteño se pueden ver mensajes amenazantes que incluyen fotos y videos de él caminando por las calles de CABA, acompañados de insultos como: "Sos un hijo de put*"; "Una bala te hace falta bastardo" y "Vos quedate tranki...el falcon arranca por Almagro la semana que viene".

Hace una semana, Rombolá había instado a los votantes de Juntos por el Cambio a "trabajar" para que el candidato libertario "pierda" el balotaje contra Sergio Massa el próximo domingo. "Tenemos que trabajar ahora para que Milei pierda las elecciones porque su discurso anacrónico y fascista no tiene nada que ver con la identidad democrática del radicalismo ni de la sociedad", manifestó.

