Alderete: “Creo que nace con Massa un nuevo líder”

“Massa no es kirchnerista”, aseguró Alberto Javier Alderete, primer intendente de la ciudad de Salta electo por votación popular en el año 1987, y que ejerciera ese cargo hasta 1991. Con esta definición, el ex jefe comunal capitalino inició su análisis sobre el liderazgo en la política nacional actual y, principalmente, sobre la figura del candidato presidencial de Unión por la Patria y actual Ministro de Economía.

Recordó, así, que Massa militó en la Unión del Centro Democrático (UCEDE) siendo muy joven y que ocupó un cargo menor durante la presidencia de Menem, pero que recién en el gobierno de Eduardo Duhalde es que se integra en la gestión pública.

“Entonces, Massa no viene del kircherismo”, reiteró Alderete, y completó: “Viene de otro sector de la política y tampoco es camporista”.

No obstante, el ex intendente de la Ciudad dijo ver que, al cumplirse 40 años de la recuperación democrática, no existen líderes claros; atrás queda la capacidad de Cristina Kirchner como cuadro político – “con sus defectos y hechos de corrupción que están siendo investigados, pero una mujer muy preparada”, aseguró –, de quien señaló que está viviendo su última etapa de liderazgo.

“Tenemos a Macri, que no apoyó directamente a un candidato de su sector. Creo que el mejor candidato que tenían era Rodríguez Larreta, un hombre de apertura, no rígido como Patricia Bullrich. Perdió Bullrich y se adelantaron apoyando a Milei. Macri no es un líder político, es más un empresario que llegó a la función pública”, analizó.

Por el contrario, Alderete dijo ver en Massa esa posibilidad de liderazgo que no ve en los otros actores de la política argentina.

“Creo que nace con Massa un nuevo líder. Puede llegar a gobernar convocando a todos los sectores políticos que tengan un mismo objetivo. Creo que nace un nuevo líder, es mi opinión personal y me puedo equivocar, por cierto”, finalizó el ex intendente de la Ciudad.