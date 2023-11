“Esta elección es hacia el mal menor y no por el candidato que más guste”

En Hablemos de Política, la diputada provincial Cristina Fiore brindó un análisis político de cara al balotaje del 19 de octubre que definirá el próximo presidente del país.

“Como nunca, los argentinos estamos frente a una situación donde la elección no está por quien más nos gusta o más esperanza nos genera, sino que estamos frente a una situación donde la incertidumbre o el miedo está haciendo que se elija lo que cada cual advierte como el mal menor”, advirtió.

Sobre la candidatura de Sergio Massa señaló que no es “dato menor” su rol actual de ministro de economía frente a la crisis que vive el país, mientras que sobre la figura de Javier Milei pesaron los “planteos extremos” que “no terminó nada claro”.

“Como nunca, esta idea del tema de una grieta, más que una grieta política termina siendo la expresión, a esta altura, de una grieta social”, dijo.

En otro tramos de la entrevista, Fiore señaló que “gane quien gane vamos a tener tiempo complejos” en cuanto a las decisiones económicas.

“En un caso me parece que puede haber una mayor incertidumbre con relación a cosas que nosotros hoy las damos por sentada y que si ganara Milei no sé si las daría por sentada, pero me parece que en ambos escenarios se vienen situaciones económicas complejas porque ningún país se puede sostener como ninguna familia se puede sostener gastando más de lo que entra”, manifestó.

Sin embargo, como miembro actual del poder legislativo provincial, se mostró a favor del diálogo político, considerando su faltante como la “gran deuda argentina”.

“Si uno quiere decir “voy a salir con mis aliados, yo con estos no me junto y no hablo” es imposible porque, primeramente, no dan los números en el Congreso en cuanto a las mayorías y a las minorías, y eso me parece que es una buena noticia porque nos va a obligar a todos a sentarnos a hablar en una misma mesa”, cerró.