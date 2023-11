Mujica: "Si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos"

El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, expresó su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Lo hizo a través de un video que se viralizó en las redes sociales este martes, donde manifestó que si pudiera votar en el balotaje del próximo domingo, "votaría por Massa con las dos manos", aseguró. Mientras tanto, ya se puede consultar dónde voto en los comicios del 19 de noviembre.

De este modo, Mujica reiteró el apoyo al candidato de UP, aseguró que votaría por Sergio Massa no solo por su amistad con el candidato, sino por su convicción de que representa la necesidad de un gobierno nacional para Argentina, según detalla el video.

En una conferencia de prensa previa, Mujica había anticipado un desenlace "parejo" en la segunda vuelta y había justificado su apoyo a Massa, al señalar que prefería al candidato sobre Javier Milei, a quien describió como "un mono con ametralladora". Asimismo, había manifestado su rechazo al economista libertario debido a su postura "tremendista de cambios apocalípticos".

“Si yo fuera argentino -que me siento más que hermano en mi fuero íntimo- ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción, sé que lo votaría porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional”, manifestó Pepe Mujica, en el video que se dio a conocer en las últimas horas.

El expresidente uruguayo resaltó que Massa "tiene consciencia que la Argentina no necesita cataclismo, sino unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergida”.

Por último, manifestó que “por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos. Porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión, y no de desprecio y aplastamiento”.