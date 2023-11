El hombre que asesinó a Diana, referente trans, se confesó en redes sociales

La pareja de la referente de la comunidad trans Diana Zoe López García, asesinada de una puñalada el pasado sábado en un hotel del barrio porteño de Balvanera, confesó haber cometido el crimen en sus redes sociales, donde justificó el hecho por "el alcohol y las drogas", intentó culpar a la víctima por lo sucedido, a la vez que manifestó amarla y extrañarla.

"No me voy a hacer el inocente, pero la culpa la tenemos los dos. Mi corazón hoy llora", publicó Fabián Villegas (38) en Facebook, el pasado sábado a las 23.32, un horario en el que supuestamente ya estaba detenido por el asesinato de López García (47).

Villegas se comunicó al 911 a las 16.15 del sábado para dar cuenta sobre la agresión que había cometido contra su pareja, durante un incidente en un habitación del hotel de la calle México al 2300 del barrio porteño de Balvanera donde ocurrió el crimen.

En la publicación, el hombre afirmó extrañar y recordar "hermosa como siempre" a López García, y señaló que la causa para consumar el asesinato fueron "las drogas y el alcohol".

"Fue tomar días y días. Después nos confundimos y yo me confundí más que vos", relató Villegas.

A continuación, el confeso transfemicida indicó que habían mantenido discusiones con la víctima en los días previos, donde afirmó que "los dos tuvimos la culpa".

"Los dos empezamos. Yo muchas veces me iba del hotel para no pelearnos. El domingo pasado también me fui porque nos peleábamos. Ella se enoja, me quería pegar gritaba en el hotel. Yo no quise que pase todo lo que pasó", continuó.

Finalmente, el hombre de 38 años cerró: "Te pido perdón bebé, que descanses en paz. Te amo, ya nos vamos a ver".