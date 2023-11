Senado insistió con la sanción original de la adhesión de la Ley de Respuesta Integral al VIH

El proyecto regresó a Diputados nuevamente en revisión. “La gratuidad impuesta por la ley es en beneficio del paciente, pero el costo no es exclusivamente a cargo del Estado”, explicó el Senador Carlos Rosso.

El Senado trató nuevamente el proyecto de ley que propone la efectiva aplicación de la Ley Nacional 27.675 “Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de transmisión sexual – ITS y Tuberculosis” en toda la provincia, e insistió con la sanción dada en agosto de 2022.

El representante de Güemes Carlos Rosso, señaló que la diferencia con respecto a la media sanción en Diputados radica en la gratuidad de la cobertura integral y el tratamiento de las enfermedades en cuestión.

“Entendemos que es redundante y en algún punto hasta inconveniente, establecer taxativamente en el cuerpo de la ley la gratuidad en relación a los efectores del Sistema Público de la Salud Provincial, ósea los hospitales, puesto que a los mismos les cabe verse tal condición en relación a toda persona sin cobertura social, correspondiendo en el caso objeto de la ley, la obligatoriedad de la cobertura gratuita a las obras sociales y/o a empresas de medicina prepaga en relación a personas con cobertura”, detalló.

En tal sentido aclaró que “la gratuidad impuesta por la ley es en beneficio del paciente, pero el costo no es exclusivamente a cargo del Estado”, señalando además que por ejemplo la obra social provincial dispone de programas específicos para la atención integral de sus afiliados en las afecciones que señala la ley.

A su tiempo, el Senador por Cachi Walter Wayar, aclaró que “los senadores no nos oponemos a que los tratamientos de este tipo de enfermedades no sean gratuitos” haciendo referencia a supuestos comentarios sobre que “el Senado no tiene comprensión de texto”.

“Si una persona que no tiene ningún tipo de cobertura social tiene este tipo de enfermedad, el Estado tiene que poner todo lo necesario para que esa persona sea tratada sin que le cueste nada. Pero si viene un ciudadano que tiene una prepaga, lo que el Senado quiere es que ese ciudadano no debe pagar nada, pero no tenemos por qué ahorrarle el bolsillo a la prepaga, tendrá que pagarle al hospital que le correspondiere o si es una clínica privada”, explicó.