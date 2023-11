Un exministro macrista hizo una catarata de críticas a Bullrich por elogiar a Villarruel

Una vez terminado el intercambio entre los número dos de las fórmulas presidenciales, Bullrich aseguró que la libertaria se mostró “clara y contundente”, y acotó en su cuenta de X: “Muy bien Vicky Villarruel, desnudando al kirchnerismo y sus 20 años de mentiras”.

Tras eso, Avelluto -que ya se expresó en varias oportunidades contra la pata macrista de su fuerza por negociar con La Libertad Avanza- fue tajante. “Vergüenza”, escribió primero ante el halago que le había hecho Bullrich a Villarruel.

Pero no fue solo eso. Después se encargó de responder algunos comentarios que le dejaron a su mensaje inicial. “Yo no voto procesistas”, indicó en un momento, en relación con la última dictadura militar, ya que Villarruel no terminó de responder si está de acuerdo o no con la libertad de los genocidas.

“No voto a la ultraderecha. Tengo convicciones. Busque en el diccionario lo que quiere decir”, replicó a otro usuario Avelluto, y en esa línea aseguró más tarde: “El gen de la destrucción de Cambiemos es la ultraderecha”. Esto último para negar las acusaciones de que es “socio” del kirchnerismo cuando hace estas críticas.

Incluso reveló cómo elegirá en el balotaje del 19 de noviembre, cuando competirán Milei y el ministro de Economía, Sergio Massa, para definir quien accede a la Presidencia. “No voto ni a Massa ni a la ultraderecha. No me callo y no voto esperpentos. Voto en blanco”, marcó Avelluto, y sumó: “Vergüenza me dan los que votan a la ultraderecha en nombre de la República”.

Sin cesar en su catarata de tuits incluso ironizó: “Salame y boludo, pero no voto fascistas”. Además planteó que Bullrich elogió a una candidata que representa “todo lo contrario” a los valores por los que se afilió a Pro hace una década.

Ya cuando Macri y su exministra de Seguridad anunciaron que apoyarían a Milei de cara a la segunda vuelta, Avelluto mostró una fuerte disconformidad. Dijo no solo que Juntos por el Cambio “perdió por paliza”, sino que también tuvieron una “pésima candidata”, en un dardo a Bullrich.

“En lugar de ver cómo nos subimos por la puerta de atrás al colectivo de Javier Milei tendríamos que ver por qué perdimos”, sostuvo y acotó en ese entonces: “Me llama la atención que si la semana pasada nuestra candidata decía que Milei era Massa, ahora lo convierta en una suerte de salvador de la República”.

La Nación