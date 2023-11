Disminuyeron en un 20% los embarazos adolescentes en Salta

En el programa De Esto sí se habla, la ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi aseguró que el descenso de los embarazos adolescentes se debe a que las familias están tomando conciencia en la prevención y el esfuerzo de los programas de Salud Reproductiva, así como la colaboración de los privados a la hora de encarar la sexualidad con una mirada inclusiva.

Según la especialista, se redujeron en un 20% los partos de las adolescentes en el hospital Materno Infantil, y hubo un descenso en las cifras, producto de que por un lado, se tomó conciencia sobre las responsabilidades compartidas en las familias, que antes recaían solo en la mujer.

“Los padres están siendo más atentos a los cambios en la adolescencia y entendiendo que también hay que enseñarles a los varones sobre el cuidado, siempre hay que hablar con ambos por el tema del cuidado”, recalcó Gelsi.

Además aseguró que el segundo factor en la disminución de casos a tener en cuenta es la educación y anticoncepción, que están surtiendo efecto, a través de los programas de Salud Reproductiva.



“Sabemos que el preservativo es una gran herramienta que existe para que los chicos puedan disfrutar, pero tienen un 97% de seguridad, o sea que de todos los que los usan, pueden haber tres fracasos. Lo ideal, cuando ya se tiene una relación de pareja, estable o con cierta frecuencia, es asesorarse para utilizar algún método anticonceptivo de acuerdo a la usuaria”, añadió la ginecóloga.



En ese sentido llamó a los padres a hablar con los adolescentes desde que se comienzan a erotizar, dese una perspectiva inclusiva.

“En la consulta ginecológica, le pregunto si tienen novia o novio, y con qué método se cuidan y no tan heteronormativa para preguntar, porque no hay que presuponer que todo el mundo es heterosexual, entonces se sienten comprendidos y es una manera de generar el vínculo de confianza que se tiene que dar, no solo con los profesionales, sino también con la familia”, concluyó.