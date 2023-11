Economía del conocimiento

El cambio tecnológico ha marcado el nacimiento de una nueva época histórica. Quiero hacer referencia a lo que nos planteaba el director del Comité de Economía Internacional del Cari, Marcelo Elizondo, que planteaba la necesidad de entender que el saber manifestado a través de diversas formas y aplicado a la producción se ha convertido en el principal motor de la economía global. Patentes, royalties, propiedad intelectual, know how, servicios, innovación, inventos, disrupciones, hoy son los que mueven los sistemas de creación de valor.

Para eso es importante abordar 5 grandes desafíos para el ingreso de la Argentina a esa nueva economía. El primero, que ya lo hemos visto en cada uno de los anteriores temas, es preciso contar con una sólida y adecuada formación de los recursos humanos. Esta economía del capital intelectual se basa en personas calificadas. El segundo desafío es el incremento de la cantidad de empresas con capacidades actualizadas y preparadas para este nuevo tiempo. Organizaciones de soporte adecuado y sobre todo personas operando en ellas con atributos.

En tercer lugar una agenda institucional apta para este nuevo tiempo. Ese sistema institucional que garantice y haga previsible los derechos subjetivos, especialmente los de propiedad física intelectual, la vigencia de contratos y el respeto del principio de legalidad, un sistema regulativo que aliente la capacidad de los agentes económicos de decidir e implementar sin temores e impedimentos institucionales, una macroeconomía ordenada con sanos fundamentos y un sector público que garantice una base de convivencia y vida social integrada, porque esa integración ágil y abierta al mundo es lo que va a permitir esa puerta de entrada.

Hoy en el mundo hay más de 50 millones de personas trabajando online desde su país de manera regular para otros países del mundo, para eso debemos garantizar el acceso universal a Internet como bien público impulsando la conectividad en todo el territorio nacional. Tenemos que garantizar el acceso a nuevas tecnologías, avanzar con la digitalización de la economía, repensar los diseños curriculares, esto es fundamental especialmente en la escuela secundaria para plantear los desafíos del trabajo del futuro. Actuar intensamente sobre el impacto de la aceleración de las innovaciones tecnológicas en la formación de docentes, eso es central.

Nosotros tenemos que incorporar cada vez más valor agregado en todas las actividades productivas y para eso tenemos que promover escuelas de oficios tecnológicos, alimentar trayectorias no lineales en la educación formal. Es el gran desafío que nosotros tenemos y sobre el cual debemos generar los acuerdos necesarios porque el equilibrio macroeconómico, ese plan de estabilización, la recuperación del federalismo fiscal, son herramientas, pero claramente necesitamos que el sector de la economía del conocimiento funcione totalmente desregulado de ese hiper intervencionismo estatal.

Tiene que estar desmonopolizado y fundamentalmente regido por la libre competencia interna y externa permitiendo el ingreso de equipamiento y fundamentalmente garantizando la desburocratización de todo el intercambio de bienes y servicios vinculado en la materia.

Si nosotros no trabajamos en ello, pues no habremos entendido esa gran oportunidad que tiene la Argentina de abrirse a esa nueva posibilidad de generación, no solo de conocimiento, sino fundamentalmente de mejora en la calidad de vida de los argentinos.