Julio Moreno avizoró que la inflación de este año llegará al 180%

A un mes de que se lleve a cabo la renovación del Congreso Nacional tras las elecciones de Octubre, en Hablemos de Política por Aries, el Diputado Nacional electo Julio Moreno se refirió a la conformación del Congreso respecto al bloque Ahora Patria o La Libertad Avanza.

“Yo voy a seguir con Carlos Zapata, estamos en el mismo equipo y por supuesto espero que también Emilia Orozco lo haga, pero este es un tema personal, todavía no lo hemos hablado porque estamos pensando más en el balotaje”, señaló.

Respecto al trabajo que planifica llevar a cabo desde su banca, resaltó el tratamiento sobre el presupuesto y de proyectos relacionados a “crear una zona franca minorista” similar a ZOFRI en Chile y “regímenes de desgravación impositiva”.

“El planteo concreto se llama presupuesto 2024 y por supuesto acá el problema serio es la inflación, tenemos que ver, de acuerdo a las propuestas que estamos haciendo con Javier Milei, cómo las insertamos al presupuesto”, expresó

Consultado sobre la eliminación del impuesto a las ganancias, media tomada por el Gobierno y aprobadas en el mismo Congreso, Moreno consideró que “beneficia a un pequeño sector en Salta”.

“El impuesto de las ganancias es un impuesto coparticipable, o sea que si disminuye la recaudación obviamente va a disminuir también la coparticipación que vamos a tener nosotros en la provincia. El planteo va a decir que vamos a disminuir la coparticipación, pero cómo compensamos con otros impuestos la coparticipación para que sea equitativa, vamos a beneficiar a determinados sectores, y en Salta prácticamente es la media de los ingresos promedio en capital federal”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, Moreno advirtió que “de acuerdo a estudios propios calculamos que la inflación de este año va a llegar a un 180%”.

“En lo inmediato no va a ser fácil, no quiero darte un calificativo que va a ser mejor o va a ser peor, pero por lo menos va a haber una alternativa, va a haber reglas de juego medianamente claras, se va a conocer qué es lo que va a pasar, cuál es la verdadera situación de la economía del pais que no conocemos”, expresó.