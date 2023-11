Buscan mayor eficiencia a los controles previstos en la Ley de Contrataciones del Estado

Motivado en el malestar que genera en distintas comunidades el hecho que una empresa que incumple los plazos de ejecución se vea beneficiada con la adjudicación de nuevas obras, dejando muchas veces abandonada la primera, el Proyecto de Ley impulsado por el senador de Cafayate, Sergio Saldaño, propone agravar las sanciones contempladas en la Ley Nº 8072, de Contrataciones del Estado.

“Es más que nada apuntar a que aquellas empresas que no estén cumpliendo los plazos establecidos de las obras, no puedan participar por otra, debido a que es una realidad, y nos pasa en el interior profundo de la provincia, que hay empresas que inician una obra y pasa un año o dos y no son terminadas, pero después ves que son beneficiados por la licitación de otra obra en el mismo departamento o vecino”, expresó el Senador por Cerrillos Fernando Sanz.

El proyecto plantea agregar un inciso al artículo 32 de la citada Ley. Ese artículo hace referencia a las Personas no habilitadas para ofertar y contratar; incluyendo a los suspendidos o inhabilitados en el Registro General de Contratistas y sus cónyuges mientras dure la sanción; los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena y las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

El inciso “D” propuesto agrega a “los adjudicatarios de una obra pública en curso de ejecución que no acrediten que la misma está siendo cumplida conforme a los plazos establecidos en los respectivos pliegos”.

“Queremos trabajar de manera legislativa en poder hacer ese aporte de darle mayor control a los funcionarios provinciales sobre las ejecuciones de la obra, los plazos establecidos. Estamos trabajando en la modificación o en un agregado a la ley”, manifestó Sanz.

Para analizar el proyecto la Comisión de Obras Públicas e Industria, encabezada por el senador Fernando Sanz, recibió al subsecretario de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Economía, Martín Moreno y al coordinador del Ministerio de Infraestructura, Javier Camponovo; en un encuentro del que participaron los legisladores, Jorge Soto; Dani Nolasco; Esteban D’Andrea; Diego Cari, Sonia Magno; Walter Wayar; Carlos Ampuero y Manuel Pailler.

Al respecto, los funcionarios plantearon que la actual Ley, que data de 2018, plantea una serie de penalidades por incumplimientos de plazos, que van desde multas, hasta apercibimientos y la posibilidad de la baja, reconociendo el valor de toda iniciativa que plantee eficientizar los controles.

Indicaron que en el actual contexto económico se producen atrasos en la ejecución de obras ya sea por redeterminaciones de precios, por factores como el climático o por falta de materiales, que llevan a ajustar los plazos. Sin embargo, plantearon que se debe precisar si se trata de un incumplimiento de plazos o realmente se trata de un incumplimiento del contrato.

También influyen temas como si la obra se financia con fondos municipales, provinciales, nacionales o internacionales; más teniendo en cuenta que hoy las adjudicaciones se hacen 6 o 7 meses después de terminada la licitación, lo que en el actual contexto económico obliga a procesos de redeterminación de precios que ralentizan el ritmo de avances, lo que provoca el enojo de la ciudadanía.

Paralelamente los funcionarios anunciaron que se trabaja en un ante proyecto para desagregar el ítem de obras públicas de la Ley de Contrataciones del Estado.

Indicaron que la actual Ley es muy amplia y abarca las contrataciones en las áreas de obras públicas, bienes y servicios y locación de inmuebles por parte del Estado, siendo la idea generar una Ley específica que regule la contratación de obras públicas, como ya ocurre en otras provincias.