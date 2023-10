El pan en el mercado todavía no aumentó, pero no hay ofertas

En el relevamiento semanal de Un Mercado de Puertas Abiertas, se registró la igualdad en los precios, aunque no se descarta el incremento para los próximos días.

Durante el programa un Mercado de Puertas Abiertas, como cada martes, se relevó los precios en el Mercado San Miguel y en lo que al pan refiere, se detectó que permanecen iguales en relación a la semana pasada, pese al aumento anunciado por la Cámara de Panaderos hace dos días.



“Estamos manteniendo el mismo precio, pero no hay ofertas. Es verdad que la harina se fue al carajo y el azúcar ni hablar. Gracias a Dios la gente compra porque todavía no lo subí, pero no sé hasta cuando”, lamentó una de las puesteras de pan del San Miguel.



Según lo manifestó, actualmente la tira de pan sale $150 pesos, pero si debería venderla al nuevo precio debería costar $180, los bollos se irían a $250 y las tortillas a $90 pesos cada una.



“La bolsa de harina, por 25 kilos, está costando $11.500 pesos y solo llegás a hacer 50 tiras más o menos. Hay gente que entiende esta situación y hay otra que no”, reconoció.