Debate presidencial: Massa y Milei no se ponen de acuerdo sobre el reglamento

Uno de los puntos principales que se trataron en la reunión donde estuvieron los apoderados de UxP y LLA, Juan Manuel Olmos y Santiago Viola, respectivamente, fue el hecho de si los candidatos podrían o no llevar apuntes o "bullets points", término en inglés para definir no un texto de corrido sino conceptos, temas o palabras clave que oficializarían de recordatorios.

Es que desde el entorno del oficialismo dijeron que la intención de Milei es la de "llevar apuntes, leer y hasta mostrar gráficos", algo que advirtieron que estaba prohibido en el reglamento de los debates que fiscaliza la Cámara Electoral. Sin embargo, desde el entorno de LLA confiaron a este medio que ellos pidieron "mantener el mismo reglamento" que permite sólo llevar apuntes, pero no leer. "La gente de UxP pidió cambiar la normativa para que no se pueda llevar esos apuntes", manifestaron.

El reclamo que hacen desde UxP es que a pesar de aceptar el uso de anotadores, pidieron apuntes y "terminaron Milei y Bullrich leyendo". "Es cierto que nosotros pedimos que no se utilicen 'guiones' para que cada candidato exprese sin que otro le escriba el libreto, lo planteamos en el debate anterior, que no pudieran tener papeles más que un anotador, pidieron apuntes y terminaron Milei y Bullrich leyendo. Ahora planteamos lo mismo que en el debate anterior", detallaron.

Lo cierto es que en las próximas horas de este lunes se va a dar una serie de intercambios por correo electrónico entre ambos partidos para ver si se llega a un acuerdo en esta cuestión, pero si se mantiene esta diferencia, será la Cámara Nacional Electoral la encargada de definir. Vale destacar que la misma entidad respaldó la idea de no leer en los debates pero sí permitió, por el acuerdo entre los cinco candidatos de los debates pasados de este año, el uso de apuntes. "En nuestro caso, sería llevar sólo una hoja y media y que sea chequeado ese contenido antes de llevarlo al escenario", plantearon desde el espacio que lidera Milei.

En la reunión de este lunes 30, también por parte del espacio liberal estuvieron asesores y hasta la propia Karina Milei, hermana del diputado nacional, mientras que de parte del gobierno acompañó a Olmos (vicejefe de Gabinete de la Nación) el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí.

Cómo será el nuevo formato de debate entre Massa y Milei

Según pudo reconstruir este medio, en el encuentro de este lunes se habló de cómo cambiaría el formato del debate teniendo en cuenta que en este caso sólo habría dos candidatos y no cinco, con en las ediciones anteriores donde también participaron Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

Una de las cuestiones más fáciles de definir fue que ahora no habrá un derecho a réplica sino que al haber un discurso seguido de la respuesta de otro, se tornaría prescindible esa función. Se trataría de un tiempo de 12 minutos por cada una de las seis temáticas elegidas, donde cada candidato tendría seis minutos por tema, pero con la posibilidad de que haya interrupciones entre sí.

"La idea es que no se hablen uno arriba del otro, sí que haya interrupciones, que las va a haber, y ahí cada candidato tendrá que aprovechar su reloj, pero que no sean sies minutos continuos de un candidato", señalaron.

Asimismo, los temas en este debate serán los mismos que se venían llevando adelante en las ediciones anteriores, respetando el tema elegido por el público y ahora por la posibilidad de tener una mayor extensión al haber sólo dos candidatos, incorporar la segunda temática más votada por el público. De esta manera, los temas serán: Economía, Relaciones Exteriores (Argentina y el mundo), Salud y Educación, Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia Democrática. Salud y Educación había sido el segundo tema más elegido por el público.

Por otro lado, los moderadores periodistas a cargo de conducir el debate volverán a ser dos parejas, una para cada tramo, compuestos por un hombre y una mujer, y se acordó la idea de que sean elegidos los moderadores que habían sido seleccionados y quedaron afuera de las ediciones anteriores: Antonio Laje (América), Pablo Vigna (TV Pública), Luciana Geuna (Canal 13) y Érica Fontana (Telefé). "No están definidas las parejas aún", aclararon.

Por último, también restará definir a través de un sorteo quién comenzará exponiendo en el debate. Por normativa, quien salga sorteado para empezar hablando no puede cerrar el debate. Y en cada uno de los temas se irán alternando quién empieza, aunque el sorteo es sólo para la primera temática.

Debate de Vices: Agustín Rossi vs. Victoria Villarruel

En una entrevista que el periodista de TN, Marcelo Bonelli, le dio al programa de Alejandro Bercovich de Radio Con Vos, confirmó que también habrá un debate entre los candidatos a vicepresidente de cada espacio, Agustín Rossi y Victoria Villarruel.

"Será el 8 de noviembre, el primer debate del balotaje. A las 22 horas en A Dos Voces (TN). Ya está acordado pero yo siempre digo que está cerrado cuando entran al estudio, pero está todo encaminado", precisó.

En ese diálogo contó dos situaciones cercanas donde le cancelaron debates, ambas dentro de la interna de Juntos por el Cambio: "La gente de Macri intervino para que no hubiera debate entre Larreta y Bullrich antes de las PASO. Se mataban todos los días por los medios pero decían que no querían exponer sus diferencias", lamentó Bonelli.

Y también contó que "Jorge Macri se bajó de un debate con Lousteau también. "Hay una idea de que 'el que va arriba no debate', existe esa idea, que me parece que no es así. Hay casos donde no fue así como en elecciones en Estados Unidos".

