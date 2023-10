Según Marocco, para un gran sector del empresariado Milei ya fue derrotado

“Roguemos que Milei nos deje votar el 19 de noviembre”, disparó Facundo Marocco - representante de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) – en diálogo con Aries.

Explicó que su deseo responde a que hay chances de que el candidato libertario se “baje” del balotaje frente a Sergio Massa, incluso teniendo en cuenta que Milei desmintió los – fuertes – rumores que advertían sobre la posibilidad.

De hecho, continuó Marocco, no es su anhelo de que esto suceda ya que el balotaje es una herramienta democrática legítima, pero hay muchos factores que pueden precipitar la decisión.

“Creo que hubiese sido más significativo que Milei no pactara con nadie, que diga ‘abajo la casta y sigo con lo mío’; no le hizo bien la alianza que anunció. Se encontró con que no va a tener el respaldo del radicalismo y de una buena parte de Juntos por el Cambio, pero, sobre todo, tampoco de una gran parte de la sociedad que le dijo basta, hasta aquí llegamos”, consideró el dirigente empresarial.

Según señaló, de hecho, al ánimo de negocios que hubo durante esta última semana es una muestra clara de que buena parte del empresariado nacional ya ve a Javier Milei derrotado.