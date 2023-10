El guiño de Milei a Macri para enfrentar a Riquelme en Boca

Aunque no participa explícitamente en las elecciones presidenciales como candidato, la influencia de Macri dentro del PRO y Juntos por el Cambio es indudable: ahora, tras definir su apoyo a Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa del próximo 19 de noviembre, el rol del expresidente se tornó aún más relevante.

Algo similar se podría decir de la figura de Macri dentro de Boca ya que, pese a que por lo pronto no figura en ninguna lista xeneixe, este trabaja activamente junto a la oposición de Andrés Ibarra, quién fue vicejefe de Gabinete y ministro de Modernización de la República en la gestión de Gobierno del referente del PRO y ahora se enfrentará al oficialismo de Juan Román Riquelme dentro del club.

Respecto a este segundo rol, Macri se expresó este viernes en diálogo con Radio Mitre, donde también explicitó por primera vez su apoyo a Javier Milei en el balotaje, y reveló un pedido del liberal sobre la participación de Macri en Boca: ¿Qué dijo?

El próximo sábado 2 de diciembre los socios de Boca Juniors se acercarán a las urnas para elegir al próximo dirigente del club, quién sucederá a la actual fórmula de Jorge Amor Ameal como presidente y Juan Román Riquelme como vice y encargado del fútbol profesional y amateur por los siguientes cuatro años.

El exministro de Modernización de Mauricio Macri, Andrés Ibarra, es uno de los principales candidatos opositores con el apoyo de su jefe político, quién dirigió al xeneixe entre 1995 y 2008.

Hoy, Macri se encuentra involucrado en la campaña de Ibarra e incluso se especula con la posibilidad de que el expresidente de la República se sume como candidato a vice del club azul y oro: esto mismo le consultaron este viernes en Radio Mitre.

Aunque Macri evitó dar definiciones concretas, aseguró que está "trabajando activamente" junto a Ibarra y que aún no se definió su participación como candidato.

Según trascendió, el resultado de la final de la Copa Libertadores del próximo sábado 4 de noviembre que Boca jugará contra el club brasileño Fluminense será clave en la definición: en caso de que el xeneixe pierda, una candidatura de Macri aparece como una opción más viable para el armado opositor.

Elecciones en Boca: el pedido de Milei a Macri

Finalmente, Macri conectó su trabajo en Boca a la reunión que sostuvo el martes por la noche con Javier Milei y Patricia Bullrich para definir sus apoyos al libertario y reveló que este le pidió un favor respecto al club.

"Javier Milei me dijo: 'Necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la he perdido desde que Riquelme es presidente'", confesó Macri. Y, respecto al rol del exjugador, aclaró: "Es presidente en ejercicio más que vicepresidente".

Según agregó Macri, Milei también le dijo que votó por él como presidente de Boca en sus épocas de campaña en el club. En distintas oportunidades el liberal se definió como hincha de Boca, siempre con fuertes críticas a la gestión actual, que desde que asumió ya ganó seis títulos y va por su primera final en la obsesión de todo el pueblo xeneixe.

"Yo era hincha de Boca. Tenía un palco, tengo una estrella en el museo de Boca. Lo he visto campeón a Boca por todos lados del mundo. Es más, a Tokio viajé con mi hermana el día de los dos goles de Palermo", relató en su momento el liberal.

Sin embargo, hoy admite que se siente alejado del club desde "el día en que se retiró Palermo" ya que le dio "tanta tristeza" que no pudo volver más a la cancha. Y, aquí, criticó: "Y no sólo eso, sino que, además, cuando Angelici lo trajo a Riquelme en su última etapa, que fue lamentable, frente a tanto populismo dejé de ser de Boca".

"En todos los aspectos de la vida estoy en contra del populismo y del socialismo", cerró en su momento. Riquelme, cada vez que puede, recuerda que Boca es un "club atlético" en referencia a ser una sociedad civil, una forma de plantarse en contra del ingreso de las sociedades anónimas al fútbol argentino.

