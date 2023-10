García pidió que Bettina Romero “entregue el mando”

“No se puede soportar más desatención de los vecinos, la cantidad de obras abandonadas, no saber si está o no está quien lleva adelante las riendas del municipio”, dijo.

Durante el tramo de manifestaciones, el concejal José García cargó contra la gestión de Bettina Romero y le pidió que “entregue el mando urgente”.

“No se puede soportar más la desatención de los vecinos, la cantidad de frentes de obras abandonados, la presencia o no presencia, o no saber si está o no está quien lleva adelante las riendas del municipio, funcionarios que no atienden el teléfono, una transición que no está siendo posible porque no atienden el teléfono”, manifestó.

Ante esa serie de situaciones que enumeró, García propuso adelantar la transición.

“Quiero ir más allá de la transición y pido o exijo el traspaso de mando inmediato”, dijo.