Zenteno: "Queremos un país para todos, donde las provincias sean tenidas en cuenta"

El candidato a diputado nacional del espacio Hacemos por Nuestro País, Nicolás Zenteno, votó en la Escuela N° 4053 - Gral. Rudecindo Alvarado, ubicada en Figueroa de Sola Filomena S/N - Esmeralda en la mesa 2187 y manifestó que "se puede tener un país normal, un país donde las oportunidades nos lleguen a todos, donde las provincias no sean postergadas y formen parte de la discusión en cada una de las decisiones que se tome", al miso tiempo señaló que "queremos un país que sea para todos y que salga de la grieta; por eso no voten con miedo, no voten en contra, voten a favor, voten con toda la convicción", expresó.

"Con Juan Schiaretti queremos terminar con la mala administración de nuestro país, el cual está lleno de oportunidades, por eso los invito a que voten y premien a aquellos que realmente hicieron, que demostraron gestión y que están a la altura de la consecuencia", agregó.

Para cerrar, Zenteno resaltó: "Hoy es un día especial para los argentinos festejemos estos 40 años de democracia con nuestro deber cívico votando libremente y seamos parte de la historia".