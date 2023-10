El optimismo de Patricia Bullrich luego de votar: "Voy a ser presidenta"

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que será presidenta y reveló que su objetivo es estar en el balotaje de noviembre y ganar la elección. Lo hizo a la salida de emitir su voto en La Rural, pasado el mediodía.

"Es una sensación muy impresionante, representar a tanta gente que adhiere a nuestra propuesta. Hay que esperar el resultado, pero estoy contenta con lo que hemos hecho", remarcó al tiempo que reveló que por la mañana le habían mandado mensajes tanto Horacio Rodríguez Larreta como Mauricio Macri.

Consultada por los dichos de Cristina Kirchner, quien planteó que el presidente Alberto Fernández no la escuchó y que fue él el encargado de definir las políticas de gobierno, expresó: "Si siendo vicepresidenta no fue escuchada, me parece que es una excusa".

Fue la última de los cinco candidatos a presidente en votar, antes lo habían hecho Myriam Bregman, Juan Schiaretti, Javier Milei y Sergio Massa.

“El objetivo de quien se presenta a una elección representando una fuerza como la nuestra es no solamente entrar en el balotaje sino ganar una elección”, sostuvo la titular del PRO en uso de licencia en compañía de su esposo Guillermo Yanco.

En la misma línea, alertó sobre las faltantes de boletas en algunos centros de votación del país: “Nos han llegado muchísimas denuncias de gente que dice que faltan boletas. Inmediatamente llámanos a nuestros centros de cada localidad. Lo que me llega a mí son mesas aisladas de boletas que faltan”.

Bullrich, quien esperará los resultado junto a su hijo y nietos, reveló que debió avisarle a la autoridad de mesa en el predio de La Rural que las boletas de su fuerza a nivel país estaban mezcladas con las boletas de la ciudad de Buenos Aires en las elecciones a Jefe de Gobierno.

“Me siento bien, siento que mañana voy a estar festejando”, concluyó.

