Jornada electoral calurosa: Se esperan 33° este domingo

Este domingo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2023. La apertura del acto electoral se realizará a las 8 y cerrará a las 18, en una jornada que se espera sea calurosa.

Según el Servicio Meteorológica, a las 8 de la mañana se esperarán ya 21 grados, un temperatura agradable. Sin embargo la franja horaria con la temperatura más alta, de 33° será entre las 14 y las 17 horas.

El domingo se llenaría de nubes grises hacia las 20 horas, pero con una muy baja probabilidad de lluvias.

¿El voto es obligatorio?

Claro, el voto es obligatorio. Quienes no vayan a votar deben explicar por qué no fueron. Aquellos no expliquen su ausencia deberán pagar una multa. Pueden votar los 36 millones de electores que están inscritos en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos válidos para sufragar.