En clima de crisis, cerca del 50% de los peruanos sufre inseguridad alimentaria

El Mundo 21 de octubre de 2023

Más de 16 millones de habitantes de este país no tienen asegurada su alimentación, según reveló la ONU. "Estas familias no están comiendo lo suficiente porque no tienen más recursos, comprometiendo seriamente su salud y sus medios de vida", dijo la representante local del Programa Mundial de Alimentos, Sarah Laughton.