La convocatoria es a casi 36 millones de argentinos que deben elegir las principales autoridades que regirán los destinos del país desde el 10 de diciembre y por un mandato de cuatro años. Las opciones para la presidencia son cinco pero solo tres han sido señaladas como las que realmente tienen posibilidades de alzarse con el triunfo en primera vuelta o llegar al balotaje. Pese al estrecho límite, todas traccionan a sendas listas de candidatos a legisladores nacionales.

El punto principal es el ánimo con el que el ciudadano llega a estas elecciones, convencido que la dirigencia política no lo incluye en su área de interés y si lo hace, no es para atender sus demandas. No hay vocación de servicio en sus representantes sino voluntad de servirse oportunamente de sus representados; así es como describe el vínculo que obligatoriamente se establece.

Hay dos datos que machaconamente se repiten para dar cuenta porqué el humor social es negativo, sin expectativas respecto de un cambio que no solamente se impone como necesario sino que urge. Que casi la mitad de la población se ubique debajo de la línea de pobreza y que la inflación interanual haya alcanzado los tres dígitos son motivos más que suficientes para el malestar. Encuestas y sondeos de opinión dan cuenta de un creciente temor por el rumbo que tomará una maltrecha economía, que es una de las más grandes de América Latina.

Lejos de aliviarla, la disputa política de la campaña desarrollada entre las PASO de agosto y este momento de definición que es inminente, alimentó aún más la fuerte incertidumbre que manifiestan empresarios, inversores y cualquier ciudadano respecto de las medidas que podrían aplicarse en materia económica cualquiera de los candidatos en caso de acceder a la conducción política de la Nación. No hay confianza en que las decisiones que se adopten resuelvan las dificultades más acuciantes; más aún, pueden provocar un desborde social.

El informe que presenta el Banco Mundial en su sitio web da cuenta que la Argentina está dotada de abundantes recursos naturales en energía y agricultura; tiene tierras agrícolas extraordinariamente fértiles, cuenta con importantes reservas de gas y litio, y tiene un enorme potencial en energías renovables. El país sostiene su liderazgo en alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de producción primaria. Asimismo, tiene grandes oportunidades en algunos subsectores de manufacturas y en el sector de servicios innovadores de alta tecnología. Destaca, sin embargo, la contracción de la actividad económica desde el último cuatrimestre de 2022, afectada por un estricto control de importaciones a fin de sostener la acumulación de reservas, un esfuerzo infructuoso frente a una sequía histórica que limitó las posibilidades de crecimiento este año. La economía sigue mostrando desbalances macroeconómicos que limitan la sostenibilidad del crecimiento económico, destaca el informe.

Esa fragilidad de la situación económica argentina se incrementó por la incertidumbre electoral, según consideró el Fondo Monetario en el último “staff report”, publicado en agosto pasado. En ese precario escenario económico, las metas evaluadas en ese último control se mostraron incumplidas “por amplios márgenes”. Esa circunstancia, que menciona el oficialismo y cuestiona severamente y con temor la oposición, es la que hace presuponer que una mayor exigencia puede llevar a una altísima conflictividad social.

Si la cuestión electoral se resuelve este domingo sin segunda vuelta, la atención se volcará en una transición que seguramente necesitará un fuerte respaldo político cualquiera sea el ganador. Si se debe llegar a una segunda vuelta, la prudencia y la moderación serán virtudes imprescindibles para llegar íntegros al balotaje.

No hay lugar para la especulación. Solo tiene cabida la esperanza.

Salta, 20 de octubre de 2023