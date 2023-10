Obra pública: "Con las propuestas de Milei se pierden más de 15 mil puestos de trabajo"

El mandatario resaltó que a pesar de las crisis, la pandemia, la sequía como de otras vicisitudes que atravesó su gobierno, la obra pública fue uno de los pilares de su gestión.

En esa sintonía, lamentó que una de las plataformas de campaña del presidenciable de La Libertad Avanza, Javier Milei, sea la eliminación de obra pública para reducir el gasto del Estado. La llamada “motosierra” que va por la obra pública y las transferencias a las provincias.

Sáenz advirtió que más 15.000 personas se quedarían sin trabajo en la provincia en caso de su paralización. Obras como las que se están haciendo en los hospitales públicos de capital e interior, el centro de convenciones de Cafayate, la Ciudad Judicial en Orán, más de 4.000 viviendas, el gasoducto de los Valles Calchaquíes, las Plantas potabilizadoras, más de 68 escuelas y tantas otras, enumeró. Además del financiamiento para la ampliación del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, y así un sin número de obras que en las que se invirtieron con “criterio federal”, remarcó.

Si la decisión es que no se haga más obra pública, advirtió el Gobernador, que se paralizará.

Asimismo, alertó que “si el Estado no está presente”, uno no podría imaginar lo que sería, por ejemplo, el departamento San Martín, en donde la única forma de tener agua es que llueva o que el dique Itiyuro no se vacíe. En ese sentido, indicó que las obras que se están haciendo con la construcción de más de 19 pozos de agua, acueductos, el alteo de dique El Limón para tener un reservorio más grande de agua, las hace el Estado invirtiendo para que la gente tenga agua.

Finalmente, se preguntó si no es el Estado, ¿por qué lo haría el mercado?