Sáenz advirtió que eliminar la coparticipación, que propone Milei, generará más pobreza

El Gobernador cuestionó la posición de Milei respecto a la coparticipación, es decir, el sistema de reparto de ingresos del Gobierno nacional para las distintas jurisdicciones del país y que les permite a las provincias desarrollarse y en algunos casos, subsistir.

“Lo de la coparticipación federal, que cada provincia se haga cargo con lo que tiene, eso es en un país donde todas las provincias hayan tenido las mismas oportunidades de crecimiento”, cuestionó, a la vez que dijo que todo ello muestra que “Milei habla desde el centralismo porteño hacia un gobierno absolutamente central y unitario” porque “nunca lo escuchó hablar de federalismo”, afirmó.

Siguiendo en la misma línea, el Gobernador señaló que los salteños siempre se ven más perjudicados porque “pagan el gas más caro, la luz más cara, el flete más caro, el combustible más caro y el transporte más caro”

“Nosotros no tenemos tres sistemas de transporte como tienen en Capital Federal y en Buenos Aires, no tenemos trenes, no tenemos subtes, tenemos nada más que SAETA y si nos quitan los subsidios y las gratuidades, ¿a cuánto se va a ir el boleto de colectivo?”, interpeló el mandatario en referencia al planteo de Milei de eliminar la coparticipación.

Para Sáenz, todo ello demuestra un “desconocimiento total de lo que es el país, de lo que venimos diciendo desde siempre que hay argentinos de primera y argentinos de segunda”, aseveró.

Agregó que no se puede pensar que la “mano mágica del mercado” invierta en el norte profundo, llevando agua, educación, salud a los pueblos originarios.

“Esto va a generar más pobreza, van a barrer la coparticipación federal, pero en esa barrida hay seres humanos, argentinos que necesitan de la salud pública, que necesitan de la educación pública, de un Estado presente para poder hacer que el país tenga las mismas oportunidades”, cerró el Gobernador.