Melconian anticipó que habrá una devaluación tras las elecciones

“El dólar a mil es caro o barato depende de quién gane. Al candidato libertario (Javier Milei) no le alcanza. Sin dólares de todos modos la dolarización no se puede hacer con cualquier tipo de cambio. Si entramos en un programa racional, con un formato de nuevo mercado cambiario, es un tipo de cambio alto, de miserabilidad para la Argentina. Te das cuenta cuando te sentás a comer con una mesa de turistas al lado. Los tipos no pueden creer el tipo de costo. A mil pesos hoy, es un país pobre, miserable, donde el barco del Uruguay viene lleno”, graficó Melconian en una entrevista con Radio Mitre.

“Nosotros nos presentamos con un programa sólido, posible, real y que no necesita ningún estallido previo. Pero queremos aclarar algo: Argentina está con un dólar que no sirve para nada, de 350 pesos oficial. Este es un tipo de cambio como el que recibió Alberto Fernández de Macri. Si Fernández, que devaluó todos los días, no se hubiera atrasado, eso era 350 pesos. Massa sinceró cuando terminó la PASO. Lo que hay que avisarle al hombre común, es que 350 fijo con 12% de inflación. vuelve a estar mal. Es un signo de interrogación para después de la elección, 30, 40%. Todo el mundo sabe eso. Pero hay precios reprimidos que funcionan con ese precio. Luego va a venir noviembre y diciembre. Y nuevamente va a haber inflación en noviembre y diciembre”, explicó el economista

“La gente tiene que empezar a meterse en la cabeza que el 350 tiene que ser sincerado, como mínimo por la inflación ocurrida. Eso va a ocurrir. Sería extraordinario que el ministro si no entra en segunda vuelta se siente a hablar de estos sinceramientos. Sería muy bueno para la Argentina que toda la inflación inercial vaya ocurriendo previamente, para que el próximo gobierno no cargue con esa inflación. Estoy hablando como un recontra argentino”, afirmó Melconian.

“Yo estoy planteando una transición, donde frente a la irresponsabilidad y la magia y el salto al vacío que se autoadjudicó el propio candidato (Milei) en el medio hay que dar tranquilidad. Las transiciones son así. Apelo a la madurez de la sociedad y la clase política. Si no pasa eso se va a encargar la realidad. Aún el más ignorante ve que un peso hoy el mes que viene le rinde 12% menos. Ya hay productos que están valuados a otro dólar. No hay ninguna posibilidad de bajar la inflación en Argentina si esos precios no se sinceran. El título de este tema es “tranquilidad”, “paz”. Es mentira que se necesite una hiperinflación. Lo que estás viendo con esta administración es que es evidente un ajuste de precios. Y es imputable 100% a esta administración. Si se sigue esta línea que estoy proponiendo, ese lunes el Gobierno va a poner el famoso 350 más la inflación de agosto, septiembre y octubre. Y ese será un nuevo tipo de cambio que no va a asombrar a nadie. Da 500 pesos, redondo, es una cuenta matemática”, señaló el expresidente del Banco Nación.

“Si logramos abatir la inflación, las reformas que queremos hacer van a tener apoyo popular. Esto hay que explicarlo, es el antiocultar. Hay que apelar a la madurez. Esto tiene solución, no tiene que haber tragedia. Esto va a pasar, no compren espejitos de colores. Si es correctivo y ordenado es para bien, no para mal. Es para terminar de discutir en la neblina. El joven tiene que entender, Es el sinceramiento de todas las variables, incluido el salario. El salario también está atrasado. La tasa de inflación siempre se come al resto. Eso es indexación, que hasta en un momento se quiso hacer prolija, pero la inflación te termina comiendo siempre”, indicó Melconian.

Dolarización y Aerolíneas

“Es absolutamente falso que con la dolarización se baje la inflación. En la vida real la chance de eso es cero. Si te ponés contento de que el dólar esté a 1500 estás haciendo pelota el salario de la Argentina. ¿Pero de qué te ponés contento si tenés menos 15 mil de dólares de reservas? No cierra. No van a conseguir plata, no va a ocurrir. Esa fantasía te dura un par de días y después sonaste. Si hacés eso más vale que la inflación sea cero, porque tu salario va a ser de 2 dólares. Lo que hay que hacer es poner arriba de la mesa la alternativa. Y la alternativa es esta. ¿Está la clase política madura? Esto se va a sincerar sí o sí, para que las cosas mejoren después”, anticipó el economista.

Cuando fue consultado sobre qué debería ocurrir después de la devaluación, Melconian afirmó: “Está a cargo Daniel Artana, que es un especialista en la parte fiscal. Hay que entrar en los gastos con cirugía laparoscópica, no con motosierra. La realidad no te permite tener déficit. Si ese agujero continúa lo tenés que financiar con emisión monetaria y eso va a inflación. ¿Por qué con subsidios y expansión económica tenés tantos pobres? Por la inflación”.

“Ahora están de moda los autoritarismos en el mundo. Miren que el país es federal. Hemos consultado con la Justicia caso por caso lo que son derechos adquiridos. Acá no hay un general que se va a cagar en los derechos adquiridos. El plan está hecho con mucha profesionalidad. He escuchado barbaridades, como que hay que quebrar Aerolíneas. Vos tenés que sanearla. Yo viajo todos los días al Interior. ¿Vas a ir en bicicleta? Vos no podés porque estás hinchado las pelotas tirarte del piso 10″, señaló el referente de Bullrich.

“Argentina tiene recuperaciones rápidas porque la plata (los dólares que ahorran los argentinos) está intacta y eso no lo corrige la dolarización, que no crea riqueza ni estabilidad. No se engañen, el programa es recrear confianza, que los ahorros los pongamos a disposición del crédito. ¿Para dolarizar no necesitan un plan Bonex? ¿O liquidar las Lelics que son la contracara de los depósitos? En Chile también vino uno que planteó la revolución (Gabriel Boric), pero después le votaron en contra el plebiscito. Le dijeron ‘te votamos porque estábamos hinchados las pelotas pero esto no es así'. Nosotros nos podemos evitar ese paso”, concluyó.

La Nación