La urgencia de un alto el fuego

El pasado sábado 7 de este mes, al amanecer una gran fiesta rave, con predominante presencia juvenil, estaba en su plenitud. El lugar elegido, apenas dos días antes, fue el desierto de Neguev cerca del Reim- Israel- y de la frontera con Gaza.

En pocos minutos, la fiesta terminó mal. Los asistentes estaban siendo atacados por hombres armados, que ocasionaron la muerte de doscientas sesenta personas aproximadamente, y de un número todavía no determinado de desaparecido y secuestrados, que en gran parte fueron llevados por la fuerza al otro lado de la frontera.

Ya por la mañana, se supo que ese ataque fue el tercero de tres pasos, planificados en detalle por la conducción operativa de Hamas, la organización del fundamentalismo islámico que conduce políticamente Gaza. El primero de tales pasos fue lanzar un intenso bombardeo con cohetes hacia Israel y el segundo fue la rotura de las barreras de seguridad instaladas por ese Estado.

Además del ataque en la multitud, los milicianos dispararon e incendiaron instalaciones militares fronterizas, invadieron veintidós enclaves israelíes, como así también viviendas particulares y cometieron toda clase de delitos. Hubo más víctimas, incluso bebés de pocos meses de vida, y más rehenes.

Los expertos en el conflicto árabe-israelí dijeron que este ataque sólo podía compararse, por sus efectos, al que llevaron adelante dos países, Egipto y Siria, en el año 1.967, con el objetivo declarado desde que recobrar territorios. Es aquí donde es oportuno decir que Hamas -en nuestro idioma, Movimiento de Resistencia Islámico Palestino- no es un ejército, sino una organización político-militar creada en el año 1.987, con dos objetivos principales: liberar los territorios palestinos y crear un estado palestino fundamentalista islámico. El brazo ejecutor del grupo armado son las Brigadas Kassam.

Esos objetivos sólo podían lograrse con la virtual desaparición del Estado de Israel, en un tiempo indefinido. Antes, había logrado que sus vecinos vivan intranquilos por los cohetes y, desde el sábado, que el terror se apodere de ellos, pensando que pueden ingresar a sus casas y hacerlos víctimas de toda clase de abusos violentos. Tales metas se complementan con dos ideas, que están en su carta fundacional. Una es considerar que Israel es una potencia dominante y la otra es negarse a dialogar con ella. En la interna del territorio, Hamas es opositor de la Autoridad Nacional de Palestina, que controla parte de Cisjordania.

El mismo día de los ataques, comenzó la respuesta militar de Israel, hasta ahora desde el aire. El desplazamiento de gran parte de sus tropas terrestres y maquinaria bélica la frontera dan a entender que una nueva invasión de Gaza es inminente. La anterior se hizo en el año 2009 y duró tres semanas.

Con variantes, más o menos intensas y de más o menos duración, el conflicto que nos ocupa comenzó a gestarse desde el mismo momento de la creación del Estado de Israel en 1.948. Hubo avances, como los Acuerdos de Paz y retrocesos. Deteniéndonos en éstos, los expertos en el tema coinciden en que sus causas principales fueron: la desconfianza mutua entre las partes opuestas; la política de expansión de los asentamientos israelíes; y la violencia como constante.

En estos momentos, en que medios y redes sociales informan de un desplazamiento forzado de población civil palestina hacia el sur de Gaza; en que ya hubo breves combates entre el ejército de Israel y milicianos del Hezbollah, en el sur del Líbano; en que tanto este grupo como el Estado Teocrático de Irán, al que dicho grupo responde, comunicaron que no serán espectadores de los sucesos de Gaza; ahora, cuando China hizo pública su preocupación por una escalada imprevisible del actual conflicto; entonces es ahora cuando se hace prioritario darle una nueva oportunidad a la paz.

En nuestro país el grupo radical chiíta Hezbollah no ha sido ajeno a los grandes atentados terroristas perpetrados en Buenos Aires, primero a la Embajada de Israel, en 1.992 y después, a la sede de la Amia, en 1.994.

No hay mediadores a la vista, al menos no aceptables para Israel y Hamas. No es descartable que surjan, en los próximos días. Lo primero es un alto el fuego y la apertura de corredores humanitarios para la población civil desplazada.

Si algo parecido sucediera, un buen punto de partida para una nueva instancia de diálogo es el texto aprobado en los Acuerdos de Oslo, de 1.993. Roguemos entre todos para que así sea.