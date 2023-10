En esta semana confirman o descartan el caso de sarampión en Salta

En primer lugar el funcionario explicó que el sarampión es una enfermedad inmunoprevenible que no está erradicada, advirtiendo que en distintos países del mundo hay grandes brotes. Lo que pasa, señaló, es que en Salta y en el país hace muchos años que no se registran casos. No obstante, mencionó que por año se registran entre 10 y 12 casos sospechosos.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud de la Provincia informó sobre un caso probable en la Capital, de un estudiante de la Universidad Nacional de Salta.

Sobre la respuesta del área, García Campos destacó que el paciente tuvo una buena recepción en el hospital que lo atendió y se notificó inmediatamente. “Independientemente de eso tenemos que revisar la vacunación y fortalecer los equipos ERRA (equipos de respuesta rápida) ante estas situaciones que están instalados en toda la provincia, sostuvo.

El especialista confesó que esta alerta servirá para hacer un recordatorio de la parte clínica, el diagnóstico de laboratorio y la parte de cobertura de vacunación.

Sobre el caso en particular, García Campos informó que en esta semana se tendrán novedades.

“En esta semana ya tenemos que tenerla confirmada o descartada”, dijo.