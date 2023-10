Larreta, tras unirse al espacio de Bullrich: "Las PASO me dejaron muchos aprendizajes"

Tras el sorpresivo anuncio de Patricia Bullrich -candidata presidencial por Juntos por el Cambio (JxC)- a una semana de las elecciones generales, Horacio Rodríguez Larreta remarcó la unión del espacio y puntualizó en las enseñanzas que obtuvo de las PASO.

"Quiero agradecerle a Patricia que me haya convocado para ser su Jefe de Gabinete de Ministros y hacer mi aporte en esta patriada que nos jugamos los argentinos", expresó en primer lugar en sus redes sociales.

VOY A SER EL JEFE DE GABINETE DE PATRICIA BULLRICH PRESIDENTE



Quiero agradecerle a Patricia que me haya convocado para ser su Jefe de Gabinete de Ministros y hacer mi aporte en esta patriada que nos jugamos los argentinos.



Patricia es una mujer valiente, con objetivos claros y… pic.twitter.com/ZwYEvLKcd5 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) October 14, 2023

En esa línea, elogió a la candidata presidencial del PRO y sostuvo: "Patricia es una mujer valiente, con objetivos claros y que representa a millones de argentinos que creemos que Juntos por el Cambio tiene los valores, la experiencia y el equipo para cambiar el país con todos los argentinos. Además, tenemos la fuerza en el Congreso, los gobernadores y los intendentes que hacen que con nosotros el cambio sea posible".

Por otro lado, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfatizó en las enseñanzas que le dejó la derrota en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Las PASO me dejaron muchos aprendizajes. Lo dije el otro día. La derrota me dolió mucho, pero en la vida hay que seguir, hay que luchar. A mi lo que me mueve es la pasión por transformar este país y porque soy un jugador de equipo", señaló.

Hace una semana, Larreta rompió el silencio tras la derrota en las elecciones primarias, cuya campaña comprendió una feroz interna en el PRO, y resaltó que Bullrich es "la mejor candidata a presidenta" que tiene el país.

"Con Patricia dijimos durante toda la campaña que después de las PASO íbamos a estar juntos. Vamos a ganar y a continuar ese cambio que nos emociona y nos recuerda que este país sí es viable, sí tiene lugar para que vuelvan todos los que se fueron y sí lo vamos a sacar adelante", prometió.

Respecto a las propuestas de la oposición, Rodríguez Larreta remarcó que son "dos formas de populismo" que "nos mostraron que son destructivas", y expresó que la propuesta de JxC es la única que busca un "cambio real".