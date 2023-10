Mauricio Macri apoyó la decisión de sumar a Larreta a un eventual gobierno de Bullrich

En una muestra de apoyo a días de las elecciones generales, el ex presidente Mauricio Macri celebró la decisión de Patricia Bullrich, quien este sábado anunció que elegirá a Horacio Rodríguez Larreta como su jefe de Gabinete en caso de ser ella quien asuma la Presidencia el próximo 10 de diciembre.

Fue con un mensaje en sus redes sociales donde el líder de la coalición se hizo eco de las declaraciones emitidas por la candidata más temprano, cuando brindó una conferencia de prensa y contó que convocó al alcalde porteño -que fue su rival en las elecciones primarias- para trabajar en su eventual gobierno si resulta electa el 22 de octubre.

“Gran gesto de Patricia con Horacio fortaleciendo el equipo que tiene que hacerse cargo de la desastrosa crisis que sufre la Argentina”, escribió el fundador del PRO en un posteo en X (ex Twitter).

El mensaje de Mauricio Macri llega en la cuenta regresiva para los comicios nacionales y se lee como un nuevo gesto de respaldo a la candidatura de Patricia Bullrich. Días atrás, todas las miradas habían sido puestas sobre él por elogiar púbicamente al competidor libertario, Javier Milei, y pedir que JXC apoye “cualquier reforma razonable” que impulse el economista si es presidente.

Además del ex jefe de Estado, también se pronunciaron otros referentes de la coalición sobre la unión de Bullich con Larreta. Gerardo Morales, que acompañó el jefe de Gobierno porteño como su candidato a vice en las PASO, también festejó la decisión.

“¡Excelente decisión, Patricia Bullrich! La capacidad y experiencia en gestión de Horacio Rodríguez Larreta es lo que necesita la República Argentina. A partir del 10 de diciembre, comienza una nueva etapa para todo el país”, tuiteó el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR.

María Eugenia Vidal, por su parte, también se hizo eco y publicó una foto de ambos apoyando el anuncio. “Más juntos y por el cambio que nunca”, escribió junto a los hashtags “Es ahora” y “Pato presidente”.

Maximiliano Ferraro se sumó a las repercusiones: “Juntos por el Cambio es, fundamental y fundacionalmente, un equipo. Un equipo plural, de trabajo, con distintos perfiles, distintas capacidades y con un único objetivo: Cambiar la Argentina de una vez y para siempre. Con paz, con orden, con trabajo, con educación y con salud”, escribió.

Y agregó: “La decisión demuestra estos valores y fortalece, con la suma de su experiencia de gestión exitosa en la Ciudad de Buenos Aires y su capacidad de liderar equipos, las propuestas de todo un espacio que viene preparándose para asumir responsablemente el destino del país”.

El anuncio de Bullrich

Patricia Bullrich, anunció esta mañana que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si llega a la primera magistratura. Lo hizo en una conferencia junto al mandatario porteño y su candidato a vicepresidente, Luis Petri.

Patricia Bullrich anunció que Horacio Rodríguez Larreta sería su jefe de Gabinete. Foto: REUTERS

“Hay una sola fuerza política capaz de llevar adelante el cambio, que debe tener el poder suficiente para consolidarse y no tener extorsiones y aprietes. Sabemos de la profundidad de la crisis y del caos que hay en la Argentina. Estoy decidida a llevar adelante este cambio porque me han conferido la posibilidad de ser la candidata a presidente de Juntos por el Cambio y para lograr que este cambio sea posible, rápido y eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta para que me acompañe como jefe de Gabinete de Ministros de Nación”, afirmó Bullrich.

A su turno, Larreta le agradeció “la oportunidad de poder ser jefe de Gabinete de Ministros cuando seas presidenta, a partir del 10 de diciembre. Vos sos la persona capacitada, que tiene la convicción y el coraje, la fuerza y la capacidad también para llevar adelante el cambio que la sociedad argentina necesita”.

