Villada: “Permanentemente estamos reinventándonos para seguir adelante”

El ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada reflexionó sobre la situación que atraviesa la Argentina afirmando que las coyunturas que se suscitan permanentemente generan “un grado de incertidumbre” que afecta, pero pese a ello los Gobiernos deben continuar adelante.

“Nosotros no podemos detenernos, no podemos dar un paso al costado y esperar que llegue diciembre y ver qué es lo que pasa, no funciona así”, manifestó a la par que confesó que constantemente el Gobierno debe contagiarse de la sinergia para seguir haciendo obras.

Villada sostuvo que, lo que le pasa a la gente también le pasa al Gobierno, y a modo de ejemplo indicó que para hacer obras cuando se van a ejecutar, los precios no son los mismos que se presupuestaron y eso retrasa los proyectos.

“Nosotros no podemos parar las escuelas, no paran los hospitales, no para la justicia, no para la seguridad y esto hace que nosotros sigamos adelante permanentemente con un dinamismo que tiene que ser la característica de los gobiernos”, concluyó.