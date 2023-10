Buscar reavivar el debate por los feriantes del Parque San Martin

Durante la aprobación de un paquete de solicitud de informe, el concejal José García pidió reconsiderar un expediente en particular referido a los feriantes del Parque San Martín.

En un primer momento García expresó la falta de respuesta al pedido de informe sobre el plan de reubicación de esos trabajadores y más tarde expresó que “el pedido de informe si fue respondido pero de manera infantil”.

“Hay puntos que no se han contestado. Se incluye en el inciso D, el pedido al municipio para que indique el estado procesal del amparo en su momento iniciado por los feriantes, y en los considerandos citamos también que, en su momento, la municipalidad se manifestó pero atento al tiempo transcurrido es necesario tomar nuevo conocimiento de la situación”, explicó.

En este sentido aseguró que probablemente a mitad del mes de octubre la jueza se expida respecto al destino de los puesteros.

“A la fecha en la que estamos, se comprueba y somos todos los concejales testigos, de que aquí hemos tenido un arduo debate para ver si se aprobaba o no aquella ordenanza que permitía que los trabajadores de la economía popular que están en el Parque San Martín”, expresó y agregó “se dieron con el gusto de tratarlos de ilegales y que no tengan una ordenanza que les dé la tranquilidad”.

Al cruce salió José Gauffin para “reivindicar el voto negativo” sobre la ordenanza que, posteriormente fue vetada.

“Cuando no atacamos de frente a un problema en la Ciudad, termina ocurriendo lo que ocurre, cuando no decimos “vamos a darle solución definitiva” y dejamos de dar esas prórrogas porque eso era lo que buscaba la ordenanza, darle una prórroga más, 8 o 10 años, y nunca resolvemos el problema definitivamente, al punto de la incapacidad que hemos tenido para resolver el problema que está judicializado”, manifestó.

En este sentido, el concejal reconoció que “tenemos un problema que resolver” puntualizando en la necesidad de una solución definitiva y no provisoria.

“La verdad que en el estado de situaciones en las que está ese conjunto de locales comerciales de latas verdes, no es lo mejor para la Ciudad en un punto que es icónico, el espacio verde más importante, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino histórico, el área recreativa más importante”, dijo y agregó “hay que atacar los problemas de frente y tomar decisiones como quien gobierna, que a veces duelen y a veces no tanto”.