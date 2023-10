Gauffin: “Juan Carlos Romero gana el podio de Gobernadores en retroceso de la calidad institucional”

El concejal del PRO y Diputado provincial electo, José Gauffin, remarcó la importancia de recuperar la calidad institucional del Estado. “No es solo festejar el hecho, sino cómo transitó nuestra democracia a lo largo de estos 40 años”, dijo.

En su alocución realizó un repaso por la historia democrática de la provincia y refirió a una entrevista conjunta de la que participaron los exgobernadores, Hernán Cornejo, Juan Carlos Romero, Juan Manuel Urtubey, y el actual mandatario Gustavo Sáenz.

“Juan Carlos Romero es quien gana el podio en el retroceso de la calidad institucional, gana por lejos, por escándalo, porque reformó dos veces la Constitución en función de su propia necesidad”, expresó Gauffin.

Al analizar la actual gestión de Gustavo Sáenz, el edil celebró la iniciativa de reformar la constitución para eliminar la reelección indefinida de Intendentes, Gobernadores y Legisladores, “se anotó porotos” dijo y señaló que “por estar en ejercicio de la función tiene una enorme responsabilidad en mejorar la calidad institucional”.

Teniendo en cuenta que en diciembre Gauffin asumirá su banca en la Legislatura, criticó la estructura la cámara baja y propuso “implementar y reglamentar la ley de acceso a la información pública”.

“Tomamos natural el mantener un sistema tramposo en la calidad e representación en la Cámara de Diputados que genera una mayoría artificial, que no es real porque no traduce la voluntad del electorado, evidentemente es poca calidad y debe corregirse y es el gran desafío”, manifestó y agregó “hoy la sociedad nos cuestiona aquel concepto de que con la democracia no solo se vota sino que se cura, se educa, y no creen en eso, por eso tenemos el resultados que alguien “anti sistema” tiene grandes posibilidades de ser presidente”.

Por otro lado, el concejal también se refirió al segundo debate de los candidatos a presidente y aseguró que “es una institución que se tiene que quedar defensivamente en nuestra democracia”.

“Espero que también tome fuerza y calidad en nuestro municipio porque ya tenemos aprobada la ordenanza aunque no tuvimos tiempo de implementarla en estas últimas elecciones, y espero que también en la provincia, logre sanción definitivamente”, cerró.