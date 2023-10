Las menciones a Zaffaroni en el segundo debate presidencial

El lugar elegido fue la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Allí estuvieron Patricia Bullrich, Myriam Bregman, Sergio Massa, Javier Milei y Juan Schiaretti.

Como escribió Serrat, allí estaban todos, cada uno a su manera, cada quien con sus modos. De todo lo que pasó durante unas dos horas, a mí me interesó especialmente una parte de la intervención del señor Milei, dentro de sus dos minutos del Reglamento, para referirse al tema Seguridad.

Palabras más, palabras menos, el precandidato se refirió al doctor Zaffaroni y dijo que por sus ideas, en los últimos 20 años, el país es un baño de sangre; que ha causado un desastre, porque cambió el rol de víctima y victimario, haciendo que el delincuente sea tratado como la víctima; que esas ideas no eran nuevas, porque ya se habían aplicado en otras partes, como Nueva York, con muy malos resultados.

No es el único que piensa así. Ya desde hace años, varios conocidos periodistas que conducen programas de radio y televisión coinciden con el señor Milei. Uno en especial, suele asociar al jurista con cada hecho grave de inseguridad que sucede.

En la misma línea crítica, el señor Gustavo J. Vittori, , quien fuera director del diario “El Litoral” de Santa Fe, y presidente de ADEPA, escribió una nota para el diario “La Nación”, que se publicó en la sección Ideas, edición del día 23 de septiembre pasado, página 7. El título de esta nota fue “El garantismo, amargo fruto del pensamiento”.

En esa nota hay una ácida crítica el filósofo francés MicheL Foucault; Vittori dice que sangra por la ilusión rota de una sociedad igualitaria que pudiera liberar a los ciudadanos de cadenas rotas e imaginarias, de controles invisibles pero operativos, etc., del poder castigador, a partir de normas que -para el ilegítimas-, hacen de los ríos víctimas propiciatorias de la sociedad.

Después, dice que se ilusión se esparcido por el mundo, y que de sus versiones simplificadas de alta toxicidad, ha abrevado su gran divulgador en la Argentina, Eugenio Zaffaroni, con sus objeciones al poder punitivo del Estado y sus construcciones teóricas acerca de un derecho penal humano, del que derivan doctrinas penales que llevan al garantismo exacerbado, cuyos resultados, después de algunas décadas, no pasan la prueba ácida de la realidad. Tal como hizo el periodista que mencioné antes, Vittori considera que las consecuencias de esas doctrinas están en el truculento y cotidiano espectáculo de muerte y rapiña en las calles de nuestro país habla por sí mismo.

Lo que les acabo de contar sucede con cierta periodicidad en Argentina. A veces, llega al más alto nivel, como lo es un debate presidencial. Otras veces justifica que personalidades como la del señor Vittori se unan a las críticas.

El precandidato y el señor Vittori opinaron sobre Zaffaroni. Expusieron sus puntos de vista, con simples afirmaciones el primero, por lo que no se explicaron -no hay registro de la asociación que hizo entre el lugar de víctima y victimario- y con alguna profundidad el segundo, aunque no lo hizo con acierto, como luego veremos.

En estos casos las críticas a Eugenio Raúl Zaffaroni no incluyeron ningún cuestionamiento a su trayectoria académica ni jurídica. En ese caso, sería el momento de debatir sobre sus obras, tanto de Derecho Penal como de Criminología, publicadas en forma ininterrumpida desde 1.973 a 2.018: derecho penal mínimo y criminología crítica, respectivamente. Sus clases, sus libros y trayectoria, fueron distinguidas en casi 30 universidades de América con doctorados “honoris causa”; la obra de Criminología fue premiada por el Gobierno de Suecia; y hubo otras, ahora en Alemania e Italia, entre otros países europeos.

Es claro que lo que se viene discutiendo de él es la influencia que su pensamiento, expuesto en la forma que dije, tiene sobre el público y en especial, sobre los operadores sistema penal -jueces, fiscales, abogados, etc.-. Cada uno de ellos sabrá si se deja llevar por la influencia o no, por ejemplo, si tiene otra línea del pensamiento penal y criminológico que sigue.

Si se trata del “garantismo exacerbado”, se debe ser preciso. El adjetivo está de más, porque solo hay un Garantismo y es el que expuso en forma original el gran filósofo italiano Luigi Ferrajoli, en su clásico “Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”, de unas mil páginas que tiene más de 8 ediciones españolas.

¿Qué es el garantismo? Dice Ferrajoli que es un sistema institucional que fija límites y vínculos a los poderes públicos y privados, para tutelar los derechos fundamentales. Pura coherencia con un Estado de Derecho liberal y democrático.

Obviamente, si soy partidario de la “mano dura” -que incluye la justificación o la benignidad con el “gatillo fácil”-, todo límite podría ser una molestia, una preocupación indebida por los derechos de los delincuentes. En el mismo sentido abogaría por un derecho penal de máxima intervención, todo lo contrario a lo que piensa hacer Ferrajoli, para quien el único derecho penal que se justifica es aquel en que sus delitos y sus penas significan menos violencia que la que habría en una sociedad salvaje.

Sinceramente, creo que el mejor intento en simplificar un gran problema es darle uno a varios nombres. La inseguridad en la Argentina es uno de esos, que empezó a crecer en silencio y ya no dejó de hacerlo, arropada por graves problemas sociales y económico. Es uno de esos problemas que solo podrán afrontarse con políticas de Estado, con convicciones y con mucha paciencia, porque puede llevar generaciones. No debe esperarse que nadie lo resuelva sólo, como por arte de magia. Buena parte de la tarea que no se espera ya fue escrita y aunque cueste creerlo, está en los libros de Zaffaroni.