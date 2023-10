Melconian a Massa: “Meté preso al que quieras, pero el que genera la corrida sos vos”

“Aparte, se encontró con uno que le da manija al dólar. Es imprudente Massa”, agregó en relación a los dichos del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre que “no hay que ahorrar en pesos, sino en dólares”.

En esa línea, destacó: “Milei no está preparado para ser presidente. No puede decir esas cosas, él es rechazo. Un candidato tendría que aglutinar, contener”.

“Es una estrategia mediante la cual se llevan gente puesta. Son unos vivos bárbaros y no les importa la gente de abajo”, continuó.

“Hablan de Menem pero Carlos se comió un garrón de dos años, se afeitó las patillas, se sacó el poncho y tardó en aplicar su modelo”, amplió.

De esa forma, señaló que “lo que se vivió en ese tiempo fue un quilombo feo” y afirmó que “el mensaje tiene que ser de tranquilidad”.

Sobre la candidatura de Massa, señaló que “quedó él a cargo porque el presidente y la vicepresidenta no están por razones políticas”.

“En su momento, pensé que no iba a ser candidato porque era imposible. No puede ser candidato y ministro al mismo tiempo. Se me ocurrió que iba a haber quilombo por eso y acá estamos”, sentenció.

Respecto a su gestión en el Gobierno pasado, manifestó: “De Macri dije todo lo que tenía que decir el primer día. Lo acompañé un año en el Banco Nación y lo hubiera acompañado 4 años más. Me echaron. Perdí la apuesta. El presidente quiso arrancar en Harvard y terminó en salita roja”.

