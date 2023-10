Solicitan reforzar la asistencia al Consorcio de Gestión de Residuos del Valle Calchaquí

“Este problema lo venimos acarreando hace varios años, no es nuevo”, aseguró el diputado por Cafayate, Patricio Peñalba, a la hora de explicar qué motivó la redacción del proyecto de declaración.

La iniciativa solicita a la Provincia fortalecer la asistencia al Consorcio de Gestión de Residuos del Valle Calchaquí dado que, según explicó el legislador, el lugar presenta incendios ininterrumpidos desde mayo de 2022.

“Afecta a la población de Cafayate, Animaná y San Carlos, y, si afecta el medio ambiente, afecta también la economía. El objetivo es visibilizar el problema y hacer un llamado de atención sobre la necesidad de tratar de forma integral los residuos”, señaló Peñalba.

No obstante, advirtió que el Consorcio está desfinanciado actualmente ya que algunos Municipios no aportan lo que deben o, directamente, no aportan nada; el lugar presenta las trincheras colmatadas, dijo el diputado, e insistió con que los incendios se presentan desde hace más de un año.

“A veces es superficial y a veces subterráneo. El problema es que se rompe la geomembrana, proliferan las moscas y los empleados están completamente expuestos. Este proyecto no es nuevo, fue presentado hace un año, en 2022/23 se hicieron gestiones para tratar de solucionar los problemas. La prioridad es apagar el incendio pero necesitamos también disponer mejor la basura”, sentenció el Diputado por Cafayate.