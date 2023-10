Se habilitó un nuevo tomógrafo en el hospital Papa Francisco

El Gobernador Gustavo Sáenz asistió hoy al acto de celebración por el 10° aniversario del hospital Papa Francisco. Junto al ministro de Salud, Federico Mangione y el gerente general Rodrigo Maroni Veiga entregaron distinciones al personal destacado de la institución.

Durante el acto se entregaron un reconocimiento a la Comisión creadora del Hospital; al primer equipo Directivo; al segundo equipo Directivo y una distinción personal a la Sra. María José Jaillita, quien se desempeña como Secretaria desde la Fundación de este hospital.

Sáenz junto al Ministro de Salud y al Gerente del hospital recorrió la sala de tomografía que a partir de hoy quedó habilitado para su funcionamiento y que beneficiará directamente a miles de salteños.

En sus palabras Sáenz realizó un expreso reconocimiento generalizado a todos los que integran esta institución que hoy cumplen 10 años. “En estos años, que como todo pasa en la vida, seguro compartieron alegrías, tristezas, sentimientos que la vida nos va poniendo día a día y que cuando compartimos con los compañeros de trabajo tenemos la oportunidad de estar juntos en las buenas y en las malas”.

Agregó que “hoy que tanto se está hablando de la salud pública quiero redoblar los refuerzos para con ustedes y para todos los salteños: es por eso vamos a defender siempre a la salud pública como hemos defendido a aquellos que en momentos difíciles venían buscando que los atiendan, que los curen”.

“Desde que nació la salud pública nos sorprendió muchísimo la pandemia, al norte más que a todos porque notamos muchísimas falencias, falta de inversión, falta de recursos humanos, falta de aparatología pero sobraba algo que solo con orgullo ustedes solo pueden decirlo: amor, compromiso y sensibilidad social”, resaltó el Gobernador.

Asimismo agradeció y reconoció a aquellos que ya no están “por haber perdido la vida por defender la nuestra. La memoria es fundamental, no podemos olvidarnos y no nos vamos a olvidar de aquellos que estuvimos frentes de esta pandemia y los que nos tocó vivir a todos”.

“Por eso quiero que sepan que acá hay un Gobernador que los acompaña, los apoya y que tiene la política de la salud pública como una política de estado federal. Desde que asumimos hemos repartidos en distintos lugares de la provincia más de 80 nuevas ambulancias. Por ello es un día de celebración pero también de memoria”.

🏥 Nuestro querido nosocomio de la zona sudeste celebró un nuevo aniversario que compartimos junto a los directivos, trabajadores y vecinos del lugar. pic.twitter.com/xF3Rhm9jud — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 9, 2023

El mandatario provincial aseguró que la zona sudeste necesita muchas cosas más “tenemos la obligación y compromiso de igualar las mismas oportunidades para todos y eso se logra que teniendo los mismos servicios, subsidios y privilegios que viven la zona urbana. La Argentina no empieza y termina en la General Paz, hay una Argentina que duele llena de injusticia y que necesita que una vez por todas levantemos la voz para que esas injusticias se terminen es por eso que acá encontraran a este Gobernador peleando por todos los salteños”, finalizó Sáenz.

El nuevo tomógrafo, adquirido por el BID con una inversión de $19.010.858 y financiado por la Provincia para su instalación, marca un hito importante en la misión del hospital de brindar atención médica de alta calidad a aquellos que más lo necesitan. Equipado con tecnología de vanguardia, este dispositivo permitirá a los médicos obtener imágenes detalladas, lo que facilitará diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos.

La inversión en este tomógrafo de última generación demuestra el compromiso del hospital Papa Francisco con la salud y el bienestar de su comunidad. Se espera que esta adquisición beneficie a más de 400 mil personas, mejorando la calidad de vida de aquellos que dependen de la atención médica brindada por este hospital.

El ministro Mangione destacó el federalismo con el que el gobernador Sáenz trabaja en Salta "hoy poder llegar con este tomógrafo a esta zona que tiene una gran demanda marca lo que significa la salud pública para el Estado provincial".

Por su parte el Gerente General del hospital agradeció el compromiso del Gobernador y expresó que hoy la palabra correcta a utilizar es desafío. Desafío porque identifica a aquellos visionarios, que vieron claramente que la evolución demográfica, así como también las necesidades de una población que conserva aún hoy los índices socioeconómicos más bajos y que más nos interpelan, eran los que efectivamente constituían los factores más importantes para emplazar en estas latitudes de la ciudad un hospital y que además se tenga una visión de largo plazo para su crecimiento.

Participaron del acto de celebración el vicegobernador, Antonio Marocco, Gerentes de hospitales de Salta, funcionarios de Salud Pública, legisladores provinciales y personal del hospital Papá Francisco.

Tomógrafo

La aparatología es de marca SIEMENS, modelo SOMATOM go.Now. de 16 cortes. El mismo, a través de los rayos X que genera, permite crear imágenes detalladas de regiones internas del cuerpo entero, incluyendo la cabeza del paciente.

Se adquirió con fondos del BID. La provincia realizó la obra para la instalación.

El equipamiento de alta complejidad, que beneficia a más de 400 mil personas, requirió obras de remodelación para la instalación del equipamiento y de sus elementos complementarios, además una intensiva capacitación para el recurso humano que operará en el lugar.

El nosocomio cabecera del área operativa Sur de la capital provincial, tiene bajo su dependencia 30 centros de salud agrupados en cuatro nodos, más dos puestos sanitarios de parajes rurales y una población a cubrir de 300 mil personas sólo en el área capitalina, a lo que se debe agregar más de 100 mil que provienen del Valle de Lerma, contará con un equipo de última generación.

Con la incorporación del equipo, totalizan nueve los tomógrafos que brindan servicio en hospitales de las localidades: Salta, en el hospital Señor del Milagro; Rosario de la Frontera, Orán, Cafayate, Embarcación y Tartagal; y los que dependen del Servicio de Tomografía.